Yoko Ono llega a su cumpleaños 87 y sigue causando cierto odio dentro del mundo del rock; aquí las razones.
La viuda de John Lennon da una vuelta más al sol, pero todavía sigue causando ciertas reacciones por la contribución que tuvo con el cantante.
La artista Yoko Ono llegó a su cumpleaños número 87 entre rumores que crecieron desde que se juntó con el fallecido John Lennon; pero sigue causando un cierto odio dentro del mundo del rock.
Yoko Ono se ha convertido en una gran figura, en parte por su trayectoria profesional dentro del arte, pero también por el peso que tuvo dentro de la vida del beatle ya fallecido. Ella apareció en los años donde la banda comenzaba tener problemas y venía en picada.
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Fue así que algunos fieles seguidores de la banda la señalaron como oportunista, así como la culpable de que los integrantes de los Beatles se desunieran, pues posteriormente Lennon empezó su carrera como solista.
Sin embargo, sólo se trata de un mito pues no se ha asegurado nada en absoluto a pesar del tiempo, aunque se convirtió en la villana de la fiebre que hubo por la legendaria banda británica.
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50 years ago, John and I had the idea to do the “WAR IS OVER! (If you want it)” campaign. The experience and the memory of war was deeply imbedded in both our minds, and had become the springboard for our efforts to speak out for world peace. We did the “Bed-In for Peace”, unaware of the fact that we made our beds then, for life. Pairs of Acorns were sent to all heads of States of the world, asking them to be planted for Peace. “WAR IS OVER! (If you want it)” billboards were placed in main cities of several countries. We announced the birth of a Nutopian nation: a conceptual country anybody could join and be the ambassador of. Our white flag, and ordinary bed-sheet, symbolized a surrendering to Peace. “Give Peace A Chance” was our chant. “Imagine” was our anthem and a song of prayer. “Imagine all the people living life in peace.” This was a song asking people to imagine, to visualize, and realize our future. It was especially important that it was asking people to use the power of their own minds to make things happen. The days of one hero building a castle for all of us are over. Our world is getting too complex for that. Now we need each of us to be a hero. The human race realized its dreams and innermost desires by wishing together. Sometimes, we got sidetracked and listened to destructive powers within us. When you read the history of the last century, you wonder how we ever survived its violent events. We did. And I am sure we will. They say the darkest hour is just before the dawn. The road to Peace has been longer than John and I hoped it would be, but sitting here today as I write this, I can still see it waiting for us just over the horizon. Waiting for us to realize it’s already there. love, yoko Photo © Frank Barratt/Getty
El público la tachaba de que era una oportunista tras casarse con el cantante que tenía una excelente fama después de que había pasado por dos matrimonios fallidos, pero en una ocasión el mismo Lennon dijo que Ono había sido una gran ayuda para la creación de Imagine, un éxito que tuvo como solista. Esto lo dijo durante una entrevista a la BBC, donde explicó que la mayor parte de autoría era de su pareja.
En esa época yo era un poco más egoísta, un poco más machista, y en cierto modo, evité mencionar su contribución, pero todo sale de su libro Grapefruit y creo que hay que darle el reconocimiento que se merece
Pero fuera de los rumores y mitos, Yoko Ono también cuenta con una gran trayectoria dentro de su rama artística, pues es considera como una de las figuras importantes que hay en el arte conceptual.
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DAVID BOWIE John and David respected each other. They were well matched in intellect and talent. As John and I had very few friends we felt David was as close as family. After John died, David was always there for Sean and me. When Sean was at boarding school in Switzerland, David would pick him up and take him on trips to museums and let Sean hang out at his recording studio in Geneva. For Sean this is losing another father figure. It will be hard for him, I know. But we have some sweet memories which will stay with us forever. Yoko Ono Lennon NYC, 11 January 2016
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