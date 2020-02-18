Ozuna lidera la lista de nominaciones en los Billboard y su canción ‘100 preguntas’ cuenta con más 4 millones de views.

El puertorriqueño Ozuna se ha convertido en una gran figura dentro de la música urbana, pues sus colaboraciones, así como sus sencillos lo han hecho liderar la lista de nominaciones en los Premios Billboard, además de que su nuevo sencillo 100 Preguntas ya cuenta con más de cuatro millones de views.

Ozuna, con el paso del tiempo, ha logrado estar en la cima del éxito, pues sus canciones han sido de las más escuchadas dentro de antros como en fiestas, ya que sus ritmos latinos han puesto a bailar a cualquiera.

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No por nada es de los famosos cantantes que lideran la lista de los Premios Billboard, los cuales se llevarán a cabo el próximo jueves 23 de abril del año en curso, en el Mandalay Bay Events Center, ubicado en Las Vegas, Nevada.

El cantante puertorriqueño también se enfrenta con Bad Bunny, otro de los artistas que lideran las listas y con quien se disputa el Premio de Artista Del Año.

La carrera de Ozuna se basa en colaboraciones con otros tantos artistas del género urbano como J Balvin, Daddy Yankee, Anuel AA, entre otros tantos. Aunque también tiene otros sencillos individuales como: Se Preparó, Amor Genuino o 100 Preguntas, su último lanzamiento musical.

Cabe señalar que 100 Preguntas fue lanzado este 13 de febrero y hasta el momento pinta ser todo un éxito debido a que en tan pocos días ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones.

La letra de éste resultó ser un poco distinta a lo que ha manejado, pues dejó a un lado su ritmo urbano para abrirse paso en lo acústico y combinarlo con su romántica letra.

Y claro que no quiso dejar atrás sus raíces, así que el video lo filmó en la capital puertorriqueña, y en este se ve una combinación de tomas que reflejan el mensaje de amor que Ozuna quiere transmitir.

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