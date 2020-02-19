FOTO: Amanda Bynes presenta a su “desconocido” prometido tras anunciar su compromiso en Instagram.

Amanda Bynes reaparece en redes sociales luego de abandonar su fama a consecuencia de varios escándalos y tras anunciar su retiro definitivo de la televisión hace dos años.

Ahora la actriz regresa a las redes para anunciar su compromiso. Según sus palabras se unirá con “el amor de su vida”. Algunos internautas le pidieron que mostrara una foto de su "desconocido" prometido y lo cumplió.

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Aunque la polémica actriz compartió la imagen de su pareja, la joven no reveló cuál era su nombre. Recordemos que Amanda Bynes tuvo una exitosa carrera en la década del 2000 porque se convirtió en una de las figuras más populares de un canal infantil.

Incluso durante tres años tuvo su propio programa que se titulaba The Amanda Show. Además, actuó en Ella Es El Chico junto a Channing Tatum y en el musical Hairspray; hasta que en 2010 hizo su última aparición en la película Se dice de mí.

Amanda se retiró de los reflectores porque alegó que había sido abusada sexualmente por un productor de televisión en un famoso canal estadounidense y por padecer problemas con las drogas.

Entre sus mayores escándalos hay varios ejemplos: fue detenida por tener sustancias ilegales, compartió fotos íntimas en Twitter, así que fue censurada en dicha red social.

También fue acusada de ocasionar un incendio y recordemos su adicción a las drogas y al alcohol. Por este motivo se alejó de la actuación y de las redes sociales.

A sus 33 años regresó a las redes sociales y anunció que comenzará una nueva vida junto a su prometido, a quién conoció en una reunión de alcohólicos anónimos.

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