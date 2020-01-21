VIDEO: Youtuber Holly denuncia a empresa MiTú por robo e irregularidades en pagos: “Nos está estafando”.
La creadora de contenido expuso a través de un video que la ‘network’ le está robando dinero a ella y a cientos de youtubers, por lo que llamó a los responsables de la empresa.
La youtuber estadounidense Holly, del canal Superholly, externó su inconformidad y denunció en un video a la network MiTú por un supuesto robo en su contra.
En el clip, Holly explicó que fue enganchada por la empresa, al igual que cientos de creadores de contenido, bajo la promesa de más colaboraciones, mayor publicidad y ganancias en sus canales, a cambio de cobrar por ellos sus pagos de Youtube, pero esto no sucedió.
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Sí da coraje que alguien se lleve lo que no merece. Se lo están robando, te están estafando. Están abusando de la relación laboral que establecieron, están rompiendo las cláusulas
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#Ad @ATT me invitó a celebrarte a ti y a ti este mes de la herencia hispana. Quieren mostrar la belleza y diversidad de la cultura hispana, y para esto me han pedido que comparta lo que más me gusta de ser hispana. Lo que más me gusta a mí de ser mexicana es saber que pertenezco a una familia que me quiere y me acepta exactamente como soy, sin importar dónde nací. Esta gran familia yo la elegí, y me eligió a mí también, y no saben lo HERMOSO que es saber, experimentar, sentir eso. ¡Me han enseñado tantas cosas! Gracias a México valoro la vida un poquito más, abrazo a mis seres queridos un poco más fuerte, le sonrío al vecino un poco más bonito. Río, lloro, y celebro con ustedes. Hablo, respiro, ¡hasta sueño en español a estas alturas de la vida! México está en mi corazón, y gracias toda la gente preciosa que he conocido (incluyendo a ustedes), puedo decir que yo estoy en el suyo también. ❤️ Acompañame a celebrárte #ATiYATi con AT&T! —————————————— @ATT invited me to celebrate you this Hispanic heritage month, te celebramos a ti y a ti. They want to showcase the beauty and diversity of hispanic culture, so they've asked me to share what I love the most about being hispanic. What I love the most about being Mexican is knowing that I belong to a family that loves me and accepts me just the way I am, regardless of where I was born. I chose this great family, and they chose me too, and you have no idea how AMAZING it is to know, to experience, to truly feel that. You've shown me so much! Thanks to Mexico I value life a little bit more, I hug my loved ones a little bit tighter, I smile at my neighbors a little bit sweeter. I laugh, I cry, and I celebrate with you. I talk, breathe, and even dream in Spanish at this point! Mexico has a huge place in my heart, and thanks to all the beautiful people I've met (including you guys), I can say that I have a place in Mexico's heart as well. ❤️ Acompañame a celebrárte #ATiYATi con AT&T! http://att.com/ATiYATi
Holly, quien ha ganado relevancia por sus clases de inglés en Youtube, contó cómo fue que decidió colaborar con ellos; sin embargo, al no ver resultados y querer salirse, solo vio cómo hicieron todo para retenerla, como ofrecerle no cobrar ningún porcentaje pero seguir con ellos.
La youtuber contó que, con ayuda de su mánager y luego de insistir varios meses por no recibir su pago, pudo volver a cobrar directamente de la plataforma de videos y sin ninguna especie de retraso; sin embargo, MiTú le seguía adeudando 27 mil dólares.
Holly relató que incluso la bloquearon, por eso decidió arrobarlos en Twitter, donde ha recibido mucho apoyo de gente y otros influencers con la misma situación, pero MiTú no le ha dado respuesta.
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