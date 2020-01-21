VIDEO: Youtuber Holly denuncia a empresa MiTú por robo e irregularidades en pagos: “Nos está estafando”.

La youtuber estadounidense Holly, del canal Superholly, externó su inconformidad y denunció en un video a la network MiTú por un supuesto robo en su contra.

En el clip, Holly explicó que fue enganchada por la empresa, al igual que cientos de creadores de contenido, bajo la promesa de más colaboraciones, mayor publicidad y ganancias en sus canales, a cambio de cobrar por ellos sus pagos de Youtube, pero esto no sucedió.

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Sí da coraje que alguien se lleve lo que no merece. Se lo están robando, te están estafando. Están abusando de la relación laboral que establecieron, están rompiendo las cláusulas

Holly, quien ha ganado relevancia por sus clases de inglés en Youtube, contó cómo fue que decidió colaborar con ellos; sin embargo, al no ver resultados y querer salirse, solo vio cómo hicieron todo para retenerla, como ofrecerle no cobrar ningún porcentaje pero seguir con ellos.

La youtuber contó que, con ayuda de su mánager y luego de insistir varios meses por no recibir su pago, pudo volver a cobrar directamente de la plataforma de videos y sin ninguna especie de retraso; sin embargo, MiTú le seguía adeudando 27 mil dólares.

Holly relató que incluso la bloquearon, por eso decidió arrobarlos en Twitter, donde ha recibido mucho apoyo de gente y otros influencers con la misma situación, pero MiTú no le ha dado respuesta.

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