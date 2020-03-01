Cruz Azul gana a Monarcas e ilusiona en el Clausura 2020

El “Cabecita” Rodríguez guía a Cruz Azul a la victoria.

Muy temprano en el encuentro, Adrían Aldrete asistió al uruguayo Jonathan Rodríguez, quien con calma definió de izquierda ante Malagón y puso el primero para la Maquina. Antes del descanso Elías Hernández aumentó la ventaja para la visita.

En la parte complementaria, al minuto 49 el “Cabecita” consiguió el doblete y puso el 3-0 para Cruz Azul, al 71 Martín Rodríguez puso el 3-1 y al 86 vía penal, Aldo Rocha acortaba distancias, sin embargo la ilusión del empate se esfumo con el tanto de Orbelín Pineda al 90+6.