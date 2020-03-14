¿En qué nivel está el Ame a nivel continente?

Más allá de que Atlanta United es uno de los equipos de la MLS con mejor plantilla, el técnico Miguel Herrera señaló que se verán las caras en cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf con el cuadro “más poderoso” del continente.

“Se enfrentan al equipo más poderoso de América, somos el equipo más grande, que pelea con River Plate y Boca Juniors de Argentina a ser los mejores del continente. Ellos (Atlanta) están en liga joven, aportan buena cantidad de dinero, pero no sólo ellos, es una liga en crecimiento, pero vamos a salir con la necesidad de ganar y logar un resultado que nos lleve a finiquitar la serie allá”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega indicó que sin duda la baja que tendrá el cuadro norteamericano en la persona del venezolano Josef Martínez, quien se lastimó la rodilla, es delicada.

“Obvio Atlanta pierde a uno de sus mejores hombres, Josef es un elemento de gran nivel y sin duda pierden potencia, no quiero decir que el que juega ahora no sea un jugador del que no se deba estar atento, hay otros en los que debes estar más atentos y Josef era uno de ellos”, apuntó.