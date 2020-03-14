Hiram Mier feliz por el tercer triunfo consecutivo de Chivas

La escuadra de Chivas confirmó su momento a la alza en el torneo Clausura 2020 de la Liga MX, luego de ganar el clásico tapatío 2-1 frente a un Atlas que se hundió un poco más.

Los goles rojiblancos fueron obra de Jesús Molina, al minuto 19, y de José Juan Macías, al 42, mientras que el colombiano Mauricio Cuero, al 86, le puso emoción al final del compromiso celebrado en el estadio Jalisco, donde ambos clubes acabaron con un jugador menos por expulsiones.

Con este resultado de la novena fecha, Guadalajara hilvanó tres victorias para llegar a 15 unidades metido de lleno a zona de Liguilla. Atlas, por su lado, se estancó con seis puntos en el penúltimo puesto y el técnico Rafael Puente sigue sin ganar; acumuló cinco derrotas en fila.

Cómo es habitual en este tipo de compromisos las estadísticas y el cómo llegan queda de lado y así se apreció en los primeros instantes del partido con un Atlas que quiso plasmar el orgullo ante la falta de argumentos futbolísticos que lo tienen en el fondo de la tabla.

Los Rojinegros dieron el primer aviso al arco contrario con disparo del chileno Ignacio Jeraldino que atajó de buena forma Antonio Rodríguez, en un principio de cotejo donde los Zorros lucían mejor.

Chivas sin tener ese gran desempeño corrió con suerte cuando en un mal rechace de la defensa atlista el esférico le quedó a Jesús Molina y fusiló a Camilo Vargas para el 1-0 que despabiló al clásico tapatío.

La intensidad y la pierna se hicieron presentes, la rivalidad deportiva quedó plasmada, tanto que cada conjunto se quedó con uno menos. El verdugo de Atlas en los últimos choques, Alexis Vega, hizo una plancha sobre Germán Conti para irse a las regaderas al minuto 34.

Los Rojinegros desaprovecharon ese uno más y el defensa argentino Hugo Nervo también vio la roja por dura entrada a Uriel Antuna, al 38, para que los dos clubes jugaran el resto del partido con 10 elementos, lo que hizo que hubiera más espacios en la cancha.

Después de la expulsión, Atlas se desmoronó con el segundo tanto de Chivas antes del entretiempo luego que Isaac Brizuela y Macías se juntaron y fue “JJ” el encargado de sacar disparo entre dos defensas rojinegros para el 2-0.

Antes del descanso el rojiblanco Fernando Beltrán fue expulsado por fuerte entrada sobre Ángel Márquez, pero el silbante corrigió su decisión, perdonó la roja por una entrada similar por la que se fue Nervo.

Como en el primer lapso, Atlas comenzó mejor el complemento, pero con pocos argumentos sufrió para hacer verdadero daño a la meta de Antonio Rodríguez. Una falta de Jesús Molina sobre Jeraldino permitió a los Zorros descontar desde el manchón penal para el 2-1 definitivo.

El clásico fue de más a menos y de este modo Chivas volvió a dominar a su acérrimo rival de la Perla Tapatía y de este modo confirmó su despertar en el certamen ante un Atlas, donde el técnico Rafael Puente puso en duda su continuidad en el banquillo.