¡INCRÉDULO! ‘Cata’ Domínguez explica el lío de los árbitros en su cambio

Julio César Domínguez no podía creer el lío que generaron los árbitros con su cambio ante Monarcas. Morelia, Michoacán.- En el triunfo de 4-2 que Cruz Azul le propinó a Monarcas, ocurrió un suceso que dejó incrédulos no solo a los aficionados, sino a los jugadores y cuerpo técnico de ambas escuadras.

Corría el minuto 92, cuando Robert Dante Siboldi ordenó un cambio para guardar el resultado. El cuarto árbitro programó los números y para sorpresa de muchos, el jugador a salir era Julio César ‘Cata’ Domínguez, quien es un bastión en la defensa y sin duda esta modificación dejó atónitos a más de uno.

Julio César Domínguez no podía creer el lío que generaron los árbitros con su cambio ante Monarcas. Morelia, Michoacán.- En el triunfo de 4-2 que Cruz Azul le propinó a Monarcas, ocurrió un suceso que dejó incrédulos no solo a los aficionados, sino a los jugadores y cuerpo técnico de ambas escuadras.

Corría el minuto 92, cuando Robert Dante Siboldi ordenó un cambio para guardar el resultado. El cuarto árbitro programó los números y para sorpresa de muchos, el jugador a salir era Julio César ‘Cata’ Domínguez, quien es un bastión en la defensa y sin duda esta modificación dejó atónitos a más de uno.

El jugador nacido en Arriaga ya caminaba a su banca mientras Robert Dante Siboldi hacía una rabieta con el cuarto árbitro, quien se equivocó en los números porque el ‘Cata’ no era el elemento que debía salir del campo.

Tras el triunfo de la Máquina, el ‘Cata’ no podía creer la acción del colegiado y solo pudo declarar “no me jod...”, sin duda, palabras que quedarán marcadas en la memoria de los aficionados.

El jugador nacido en Arriaga ya caminaba a su banca mientras Robert Dante Siboldi hacía una rabieta con el cuarto árbitro, quien se equivocó en los números porque el ‘Cata’ no era el elemento que debía salir del campo.

Tras el triunfo de la Máquina, el ‘Cata’ no podía creer la acción del colegiado y solo pudo declarar “no me jod...”, sin duda, palabras que quedarán marcadas en la memoria de los aficionados.