Míchel González quiere saber la verdad sobre el canterano Marco García

Míchel González quiere saber la verdad sobre el canterano Marco García

El entrenador felino dice que lo más importantes es aclarar lo sucedido entre el futbolista y la ex empleada de Pumas.

Míchel González opinó sobre el caso de Marco García, el estratega enfatizó que lo más importantes es aclarar lo sucedido entre el futbolista y la ex empleada de Pumas. “Unos pueden pensar que ha sido tontería de joven y otros acoso, solo queremos saberlo. Solo le digo a él y la maestra que lo mejor es que se sepa la verdad”, sostuvo el ibérico.

«Unos pueden pensar que es una tontería de joven o un acoso de género. Queremos saber la verdad pues así se resuelve todo es mejor que se sepa la verdad. Para Marco García no es sencillo. En redes sociales muchos mienten, desprestigian y no dicen la verdad. Creo que los dos seres humanos están sufriendo mucho», dijo.

El entrenador español también habló de las situaciones que lidió al frente de la cantera del Real Madrid, y reconoció que el único camino para llegar a mejor puerto, es conocer la verdad de ambas partes.