Ni Freezer ni Goku: estos son los 10 personajes de Dragon Ball con más músculos de todos

Dragon Ball se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

Así es como las aventuras de Goku y otros personajes lograron cautivar al público de todas las edades a lo largo de estos años. Conoce cuáles son los guerreros del anime que cuentan con un físico imponente y musculatura prominente y definida.

¿Cuáles son los 10 personajes de Dragon Ball que tienen un cuerpo con más músculos?

Si de algo pueden estar seguros los fans del anime es que Akira Toriyama le encantaba ilustrar a los luchadores con aspectos fornidos. Así es como algunos personajes destacaron por sus combates y su masa de músculos hipertrofiados.



Broly

Este Super Saiyan legendario desata toda su furia y convierte su cuerpo en un conjunto de músculos hipertrofiados al máximo (ya sea en su versión de las OVAs (Original Video Animation) de Dragon Ball Z o en la versión más actual de Dragon Ball Super.

Jiren

Este es uno de los guerreros más poderosos del Universo 11 y, por lo tanto, el rival más poderoso del Torneo del Poder en Dragon Ball Super. Este luchador es capaz de rivalizar con un Dios de la Destrucción. Cuando desata todo su potencial (contra el Ultra Instinto de Goku, por ejemplo) se transforma en un ser muy musculoso.



Androide 13

Este villano de las OVAs de Dragon Ball Z es uno de los rivales más difíciles para Goku. Su forma inicial no resulta muy amenazante. Pero luego de absorber a los androides 14 y 15, se convierte en un luchador temido con una musculatura que da qué hablar.



Toppo

Este pesonaje es el líder del equipo de héroes del Universo 11 y se ha posicionado como el mejor candidato para ser el próximo Dios de la Destrucción. Si bien en su forma estándar es casi insignificante a nivel muscular, cuando desata todo su poder se convierte en todo un culturista.



Mutenroshi

Uno de los casos más impactantes fue el de este personaje. El maestro Roshi no parece gozar de una musculatura poderosa. Pero durante el primer arco de Dragon Ball sorprendió al transformar su cuerpo en una figura llena de músculos hipertrofiados para lanzar el Kamehameha contra el Monte Fry-pan en llamas.

Nappa

El malvado compañero de Vegeta durante el arco de los Saiyans en Dragon Ball Z, se convirtió en un ser con fuerza extrema. Su musculatura poderosa se ve desplegada contra los Guerreros Z.



Recoome

Las Fuerzas Especiales de Ginyu pueden presumir de tener un integrante con una musculatura imponente. Recoome tiene una potencia física al alcance de muy pocos.



Garlic Jr.

Este villano pretendía vengar la muerte de su padre ante Piccolo. Apareció en su propia OVA y en episodios extra del anime. De ser una entidad demoníaca aparentemente inofensiva, pasó a ser una bestia con una musculatura que asusta.



Bojack

El malvado pirata espacial de Dragon Ball Z puede alcanzar su transformación de Máximo Poder mostrando una musculatura imponente. Esta transformación también cambia el tono de piel y cabello (de manera similar a un Super Saiyan)



Vegeta

Si bien es un luchador más bien bajito, Vegeta desata todo su poder y se transforma en un montón de músculos hipertrofiados (Super Vegeta). Así se lo pudo apreciar en su mítica transformación Super Saiyan contra Célula en su segunda forma.