Viaje a la infancia: los 5 animes clásicos que marcaron nuestra niñez y están disponibles en streaming

Al hablar de animes, quizás muchas personas piensan que todas las series japonesas son idénticas. Pero lo cierto es que dista mucho de este concepto. Ya que este género se traduce en un universo de producciones de todo tipo.

Así es como existen series de anime más románticas, terroríficas, fantasiosas o de ciencia ficción. Estas son algunas obras que marcaron la infancia de muchas personas que recuerdan sus personajes favoritos con nostalgia y cariño. Estas son las plataformas donde están disponibles para su reproducción.

5 anime clásicos que marcaron la infancia de muchas personas y están disponibles en streaming

Son muchas las series animadas que se estrenaron hace varios años y acompañaron la niñez de las personas de distintas generaciones y latitudes del mundo. Estas son algunas de las más exitosas que se pueden encontrar en las plataformas de streaming.



Sailor Moon

Las aventuras de Usagi Tsukino y sus amigas guerreras siguen siendo reproducidas con mucha nostalgia y cariño por sus fans. Se encuentra disponible en Netflix y Prime Video. Esta serie de anime estrenada en 1992 aborda las vivencias de una adolescente torpe que descubre que es la reencarnación de la princesa Serenity (bajo la identidad de Sailor Moon) y debe proteger a la Tierra y el sistema solar de las fuerzas del mal junto a sus amigas las Sailor Scout.

Los Caballeros del Zodiaco

Esta serie de nombre original Saint Seiya fue furor en los últimos años de la década de los 80. Sigue siendo una de las más queridas por los fans del anime. La trama sigue a un grupo de varones adolescentes que están destinados a proteger a la reencarnación de la diosa Atenea. La obra se encuentra disponible en Netflix, Prime Video, Crunchyroll y AnimeBox.

Dragon Ball

Esta obra maestra de Akira Toriyama fue lanzada en 1986 y desde entonces es una de las más queridas por las generaciones adultas actuales que vivieron su infancia con los capítulos de esta historia. Se encuentra en Netflix, Prime Video, Crunchyroll y AnimeBox. La trama aborda las aventuras de Goku, quien busca las 7 esferas del dragón junto a su amiga Bulma para cumplir sus deseos.

Mazinger Z

Esta serie animada es una de las más antiguas (1972) y quedará en el corazón de muchas generaciones que vivieron su infancia con estos capítulos. Se encuentra disponible en Crunchyroll y AnimeBox. Se trata sobre un joven llamado Koji Kabuto que comanda el robot gigante Mazinger Z para luchar contra las fuerzas del mal dirigidas por el villano Dr. Hell.

Supercampeones

Esta serie de anime fue clave en la infancia de muchas personas amantes del fútbol. Se estrenó en 1983 y se encuentra actualmente disponible en Filmin, Netflix, Prime Video, Crunchyroll y Pluto TV. Trata sobre las aventuras de Tsubasa Ozora (Oliver Atom) y sus amigos desde la niñez hasta la formación de la selección juvenil de Japón.