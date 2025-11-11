El exitoso anime que prepara su próxima película e ilusiona a los fans

Durante los días 20 y 21 de diciembre de 2025, se desarrollará el evento denominado Jump Festa 2026 en el Makuhari Messe de Chiba, Japón. Este encuentro programado principalmente para los fans del manga y anime promete dar sorpresas.

Así es como los amantes del anime se encuentran en máxima alerta porque están esperando el anuncio de una nueva entrega de My Hero Academia. Esto es lo que se sabe de la nueva producción del estudio Bones.

¿Cuándo se estrena la última película de My Hero Academia?

My Hero Academia podría despedirse con una última película que le de un cierre a la historia de sus héroes. Pero la fecha de estreno no está oficializada. La ansiedad y expectativas generadas en los fans del anime se debe a que su temporada final está actualmente en emisión.

Con la serie en pleno éxito de reproducciones en las plataformas, los fans de esta historia se preguntan si despedirán a sus personajes favoritos desde el otro lado de la pantalla grande. Y lo cierto es que todo apunta a que esto sucederá.

¿Qué se sabe de la próxima película de My Hero Academia?

Fuentes cercanas a la producción sugieren que estaría en desarrollo la quinta película del anime. Esta sería la última entrega cinematográfica de la franquicia, ya que la historia de Deku, Bakugo y Todoroki ha alcanzado su punto más alto en la batalla final contra el mal.

Sin embargo, los fans se muestran deseosos de ver qué sucedió con otros héroes secundarios que quedaron en la sombra como Ochaco, Iida, Momo o Kirishima. Estos fueron fundamentales en las primeras temporadas y el público anhela saber qué fue de ellos luego del campo de batalla. Solo quedará esperar la Jump Festa 2026 para que esta información del estreno de la nueva película del anime se confirme.