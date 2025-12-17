Estas fueron las 5 mejores películas de anime de todo el 2025, según expertos

El anime se consolidó en 2025 como uno de los consumos culturales más fuertes a nivel global, con producciones que destacaron tanto en taquilla como en valoración crítica. El cine de animación japonesa vivió un año especialmente sólido, con estrenos que combinaron narrativas potentes y un fascinante despliegue visual.

Conoce cuáles son las películas de este género que triunfaron en el año. Estas son 5 producciones originales que incluyen adaptaciones derivadas de mangas y series exitosas. Según especialistas y plataformas de referencia, estas cintas marcaron el pulso del 2025.

Las 5 mejores películas de anime de todo el 2025

Las siguientes películas no forman parte de la categoría que se conoce como largometrajes recopilatorios. Pero tuvieron un éxito indiscutido en el año que se despide.

Miku no puede cantar

Colorful Stage! The Movie: a Miku Who Can’t Sing fue uno de los estrenos más comentados a comienzos de año. La película sigue a Ichika Hoshino, quien descubre a una versión de la cantante Hatsune Miku incapaz de cantar y juntas emprenden un viaje emocional para reconectar con la música y las personas. El film destacó por su sensibilidad y su mensaje sobre la expresión artística y la conexión humana. Fue muy bien recibido por el público, alcanzando un 96% de aprobación de los fans en Rotten Tomatoes y una calificación de 7.65 en MyAnimeList.

ChaO

Producida por Studio 4°C y distribuida por Toei Company, ChaO fue una de las sorpresas del año. Ambientada en un futuro donde humanos y sirenas conviven, la historia sigue a Stefan, un oficinista cuya vida cambia cuando la princesa sirena Chao le propone matrimonio. La película fue elogiada por su originalidad narrativa y su estética particular. En la plataforma especializada MyAnimeList obtuvo una puntuación de 6.97 y 7.2 en IMDb, consolidándose como una propuesta distinta dentro del anime contemporáneo.

100 metros

Adaptación del manga de Uoto, 100 metros llegó a los cines japoneses en septiembre y rápidamente se ganó el favor de la crítica. La historia se centra en la rivalidad entre dos velocistas que compiten en los 100 metros llanos, explorando la ambición, la superación y el crecimiento personal. La película logró un impacto notable, con un 100% de aprobación de la crítica y un 92% del público en Rotten Tomatoes, además de un sólido 8.14 en MyAnimeList.

Chainsaw Man: Reze

Considerada por muchos como la mejor película de anime del año, Chainsaw Man: Reze continuó la adaptación del manga de Tatsuki Fujimoto con una historia intensa y emocionalmente cruda. El film se convirtió en un fenómeno mundial, superando los 100 millones de dólares en recaudación. Su recepción fue casi unánime: 96% de aprobación crítica y 98% del público en Rotten Tomatoes, además de una impresionante puntuación de 9.18 en MyAnimeList, donde se posicionó entre los animes mejor valorados de la historia.

Demon Slayer: Castillo Infinito

El gran cierre del año llegó con Demon Slayer: Castillo Infinito, primera parte de la trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotoge. La película no solo fue un éxito crítico, sino que rompió récords de taquilla al convertirse en la película de anime más vista de todos los tiempos. Sus intensas batallas y su carga emocional marcaron a los fanáticos, logrando un 98% de aprobación tanto de críticos como del público en Rotten Tomatoes y una calificación de 8.71 en MyAnimeList.