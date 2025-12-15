7 cosas de Dragon Ball que no sabías y podrían confirmar si eres un verdadero fanático

Dragon Ball no es solo uno de los animes más populares de todos los tiempos, sino también una obra que marcó generaciones y sigue ampliando su legado décadas después de su creación. El 2025 ha sido un año de celebración para los fanáticos, ya que se cumplieron 40 años del estreno.

Sin embargo, a pesar de que millones de personas creen conocer cada detalle del universo creado por Akira Toriyama, lo cierto es que la serie de anime esconde curiosidades, decisiones editoriales y anécdotas poco conocidas que solo los seguidores más atentos suelen identificar.

7 curiosidades de Dragon Ball que pocos fanáticos conocen

Los siguientes aspectos de Dragon Ball pueden haber pasado desapercibidos para algunos fanáticos. ¿Habías notado estos elementos del anime?

Lunch

Este personaje secundario desapareció sin explicación alguna. La mujer que cambiaba de personalidad y color de cabello al estornudar fue perdiendo presencia hasta desaparecer por completo. El motivo no fue narrativo ni editorial: Akira Toriyama simplemente se olvidó de ella, algo que el propio autor reconoció tiempo después.

El origen de la Z de Dragon Ball Z

Aunque muchos creen que la Z se eligió por ser la última letra del abecedario y simbolizar el final de la saga, en realidad Toriyama había presentado la continuación como Dragon Ball 2. Su particular forma de escribir el número llevó a que fuera confundido con una Z, nombre que finalmente quedó de manera oficial.

Vegeta iba a ser un villano más

En sus planes iniciales, Toriyama pensaba matarlo tras la saga Saiyan, al igual que Raditz y Nappa. Sin embargo, la reacción positiva del público hizo que cambiara de idea y lo convirtiera en uno de los personajes más importantes y queridos de toda la serie.

Bulma y sus cambios de look

En cuanto a evolución visual, Bulma es el personaje con más cambios de look en toda la franquicia. A lo largo de Dragon Ball, Z y GT, la científica supera los 17 estilos diferentes, reflejando no solo el paso del tiempo, sino también la libertad creativa de Toriyama con su diseño.

El miedo de los Saiyans

Los Saiyans son mostrados como guerreros invencibles, pero también tienen miedos muy humanos. Goku le teme a las agujas, mientras que Vegeta siente repulsión por los gusanos, detalles que humanizan a estos combatientes casi divinos y aportan un toque de humor a la historia.

La batalla más larga del anime

El combate entre Goku y Freezer ostenta un récord difícil de superar. Con una duración de 19 episodios (más de 3 horas en pantalla), se convirtió en la pelea más larga del anime y en una de las más icónicas, especialmente por la primera transformación en Super Saiyan.

Goku no iba a ser el protagonista

Gohan estaba destinado a ser el protagonista principal de Dragon Ball Z. Toriyama planeó que el hijo de Goku heredara el rol central, algo evidente en las sagas de los Saiyans, Freezer y Cell. Sin embargo, la preferencia del público por Goku llevó al autor a revertir esa decisión, relegando a Gohan a un papel secundario en etapas posteriores.