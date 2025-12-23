El anime que mezcla ciencia ficción y Santa Claus y es perfecto para ver en Navidad

Cada vez que se aproxima la Navidad, los catálogos de las plataformas de streaming se llenan de propuestas vinculadas a estas fechas. Comedias románticas, películas familiares, especiales de anime y hasta historias de terror suelen dominar la escena.

¿Caja misteriosa? ¡Así se jugó el Sin Palabras con juez interino

Sin embargo, encontrar un anime que utilice la Navidad como eje central de su historia no es algo habitual. Si bien existen antecedentes como Tokyo Godfathers (humor y drama), hay una propuesta que va por un camino distinto. Se trata de una serie de ciencia ficción que recupera la figura de Santa Claus desde una mirada crítica y original.

Sanda: la serie de anime con un futuro distópico donde la Navidad está prohibida

Sanda es la adaptación del manga homónimo de Paru Itagaki (la misma autora detrás del éxito Beastars). Disponible en Prime Video, la serie presenta un Japón futurista en el que la sociedad atraviesa una profunda crisis demográfica: la natalidad ha caído a niveles alarmantes y los niños se han convertido en un recurso escaso, controlado y protegido por el Estado.

En este mundo regulado, la eficiencia y el orden son valores supremos. Cualquier tradición considerada improductiva es eliminada. Así es como la Navidad ha sido prohibida. Por este motivo, Santa Claus es un mito olvidado y censurado, del que las nuevas generaciones apenas han oído hablar.

Kazushige Sanda: el protagonista devenido en Santa Claus

Bajo una estética juvenil y colorida, Sanda esconde una clara crítica social a los sistemas que priorizan el control por sobre la humanidad. La historia sigue a Kazushige Sanda, un estudiante común que intenta sobrevivir dentro de este sistema rígido y vigilado.

Pero su vida da un giro inesperado cuando descubre que es descendiente directo del auténtico Santa Claus: una figura que no representa solo regalos, sino que también es un símbolo de resistencia y libertad frente a la opresión.

A partir de ese momento, la serie construye un relato que contrapone la frialdad de la sociedad futurista con los valores tradicionales asociados a la Navidad. Con su mezcla de ciencia ficción, crítica social y un Santa Claus reinventado, el anime se convierte en una opción diferente e ideal para maratonear con 12 episodios durante las fiestas.