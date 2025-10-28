Así luciría Monterrey como anime de Dragon Ball, según la Inteligencia Artificial

Dragon Ball se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

En su afán por resolver consultas, dudas y diversas peticiones de los fans de Dragon Ball, la inteligencia artificial (IA) ha arrojado una imagen de la ciudad de Monterrey convertida en personaje de la animación. Así luciría la capital del estado de Nuevo León si tuviera poderes especiales.

¿Cómo luciría la ciudad de Monterrey si fuera un personaje de Dragon Ball?

La IA ha convertido a la ciudad de Monterrey en un personaje de Dragon Ball y lo ha llamado Monterrey-Kai: el Titán de Acero y Sierra. El aspecto del guerrero se basa en cabello plateado y puntiagudo. Cuando se enfurece, el mohawk se eriza y emite chispas de energía industrial.

La armadura del guerrero está hecha de acero inoxidable regio, con grabados de cabrito asado y gloria en el pecho. Los hombros tienen hombreras con forma de chimeneas de fundidora que expulsan vapor cuando carga su ki.

Sus ojos son rojos como el chile de árbol, con pupilas que se contraen. Su aura es una mezcla de humo de parrilla y polvo de desierto, con destellos de neón rosa del Barrio Antiguo.

Así luciría la ciudad de Monterrey si fuera un personaje de Dragon Ball 🤣 pic.twitter.com/nt2p87c4Gg — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 28, 2025

¿Cuáles serían los poderes de la ciudad de Monterrey si fuera un personaje de Dragon Ball?

Los poderes de la ciudad de Monterrey si fuera un personaje de la serie de anime, incluirían el Fierro Viejo Impact: la capacidad de transformar cualquier metal en un puño gigante de acero reciclado. Puede lanzar autobuses de ruta como proyectiles o crear un escudo con láminas de fundidora.

Mediante el poder del Cabrito Inferno, este personaje del anime podría exhalar un aliento de fuego con sabor a machacado con huevo que quema al enemigo y lo deja con antojo de tortas de la Beto's. El ataque de Monterrey-Kai sería Sierra Madre Boost y podría absorber energía de las montañas para un Super Saiyajin Regio (nivel 4) y su fuerza aumentaría proporcionalmente al tráfico de la Av. Constitución a las 6 pm.