NOMINADOS a los Bafta Games Awards 2026: Lista COMPLETA de videojuegos que compiten en la 22a edición
Es oficial, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha compartido todos los videojuegos nominados en cada categoría. Aquí te compartimos la lista.
La espera terminó, por fin la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha revelado cuáles son los videojuegos que este 2026 competirán en las 17 categorías de los Bafta Games Awards 2026, premiación que tiene a todos los gamers muy emocionados.
Nominados a los Bafta Games Awards 2026: Lista completa de videojuegos que compiten en cada categoría
En esta ocasión Clair Obscur: Expedition 33 se ha colocado como uno de los favoritos ya que este 2026 alcanzó 12 nominaciones. Por su parte, Dispatch alcanzó 9 nominaciones distintas por lo que se perfila como uno de los videojuegos favoritos en esta premiación. A continuación te presentamos todos los nominados en las distintas categorías.
Animación
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Logro artístico
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
Logro de audio
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
Mejor juego
- Arc Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
Juego británico
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Juego Debut
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
Juego en evolución
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman: World of Assassination
- No Man’s Sky
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Juego familiar
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- Lego Party!
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Juego más allá del entretenimiento
- The Alters
- And Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Consume Me
- Despelote
- Stalker 2: Heart of Chornobyl
Diseño de Juego
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Multijugadores
- Arc Raiders
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- Lego Party!
- Split Fiction
Música
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
Narrativa
- The Alters
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come: Deliverance II
Nueva propiedad intelectual
- The Alters
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- South of Midnight
- Split Fiction
Intérprete en un papel principal
- Aaron Paul como Robert Robertson III en Dispatch
- Ben Starr como Verso en Clair Obscur: Expedición 33
- Erika Ishii como Atsu en Ghost of Yōtei
- Jennifer English como Maelle en Clair Obscur: Expedición 33
- Tom McKay como Henry de Skalitz en Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker como Indiana Jones en Indiana Jones y el Gran Círculo
Intérprete en un papel secundario
- Alix Wilton Regan como Lea Florence Monad en Lies Of P: Overture
- Charlie Cox como Gustave en Clair Obscur: Expedition 33
- Jane Perry como Lia Cain en Dead Take
- Jeffrey Wright como Chase en Dispatch
- Kirsty Rider como Lune en Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker como Higgs en Death Stranding 2: On the Beach
Logro técnico
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach
- Doom: The Dark Ages
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
¿Cuándo son los Bafta Games Awards 2026? Fecha y hora de los Premios
Los Bafta Games Awards 2026 se llevarán a cabo este próximo viernes 17 de abril de 2026 en el Queen Elizabeth Hall del Southbank Centre en Londres. La premiación será a partir de las 7:00 pm (Hora Londres) lo que en México equivale a las 12: 00 pm.
¿Cómo y dónde ver la 22a edición de los los Bafta Games Awards 2026? Así los puedes mirar GRATIS y EN VIVO
La premiación se podrá ver de forma completamente gratis y en vivo a través del canal de YouTube de BAFTA o bien; en su cuenta oficial de Twitch.