NOMINADOS a los Bafta Games Awards 2026: Lista COMPLETA de videojuegos que compiten en la 22a edición

Es oficial, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha compartido todos los videojuegos nominados en cada categoría. Aquí te compartimos la lista.

Bafta Game Awards.jpg
Bafta Game Awards|Crédito: BAFTA

Escrito por: Yulissa Jacinto

La espera terminó, por fin la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha revelado cuáles son los videojuegos que este 2026 competirán en las 17 categorías de los Bafta Games Awards 2026, premiación que tiene a todos los gamers muy emocionados.

Nominados a los Bafta Games Awards 2026: Lista completa de videojuegos que compiten en cada categoría

En esta ocasión Clair Obscur: Expedition 33 se ha colocado como uno de los favoritos ya que este 2026 alcanzó 12 nominaciones. Por su parte, Dispatch alcanzó 9 nominaciones distintas por lo que se perfila como uno de los videojuegos favoritos en esta premiación. A continuación te presentamos todos los nominados en las distintas categorías.

Animación

  • Battlefield 6
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Logro artístico

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
  • Hollow Knight: Silksong
  • South of Midnight

Logro de audio

  • Arc Raiders
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
  • Indiana Jones and the Great Circle

Mejor juego

  • Arc Raiders
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
  • Indiana Jones and the Great Circle

Juego británico

  • Atomfall
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Mafia: The Old Country
  • Monument Valley 3
  • PowerWash Simulator 2
  • Two Point Museum

Juego Debut

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Consume Me
  • Despelote
  • Dispatch
  • The Midnight Walk

Juego en evolución

  • Fallout 76
  • Helldivers 2
  • Hitman: World of Assassination
  • No Man’s Sky
  • Vampire Survivors
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Juego familiar

  • Donkey Kong Bananza
  • Is This Seat Taken?
  • Lego Party!
  • Mario Kart World
  • PowerWash Simulator 2
  • Two Point Museum

Juego más allá del entretenimiento

  • The Alters
  • And Roger
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Consume Me
  • Despelote
  • Stalker 2: Heart of Chornobyl

Diseño de Juego

  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Split Fiction

Multijugadores

  • Arc Raiders
  • Dune: Awakening
  • Elden Ring Nightreign
  • Lego Party!
  • Split Fiction

Música

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle

Narrativa

  • The Alters
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Kingdom Come: Deliverance II

Nueva propiedad intelectual

  • The Alters
  • Arc Raiders
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • South of Midnight
  • Split Fiction

Intérprete en un papel principal

  • Aaron Paul como Robert Robertson III en Dispatch
  • Ben Starr como Verso en Clair Obscur: Expedición 33
  • Erika Ishii como Atsu en Ghost of Yōtei
  • Jennifer English como Maelle en Clair Obscur: Expedición 33
  • Tom McKay como Henry de Skalitz en Kingdom Come: Deliverance II
  • Troy Baker como Indiana Jones en Indiana Jones y el Gran Círculo

Intérprete en un papel secundario

  • Alix Wilton Regan como Lea Florence Monad en Lies Of P: Overture
  • Charlie Cox como Gustave en Clair Obscur: Expedition 33
  • Jane Perry como Lia Cain en Dead Take
  • Jeffrey Wright como Chase en Dispatch
  • Kirsty Rider como Lune en Clair Obscur: Expedition 33
  • Troy Baker como Higgs en Death Stranding 2: On the Beach

Logro técnico

  • Arc Raiders
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Doom: The Dark Ages
  • Ghost of Yōtei
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Split Fiction

¿Cuándo son los Bafta Games Awards 2026? Fecha y hora de los Premios

 Los Bafta Games Awards 2026 se llevarán a cabo este próximo viernes 17 de abril de 2026 en el Queen Elizabeth Hall del Southbank Centre en Londres. La premiación será a partir de las 7:00 pm (Hora Londres) lo que en México equivale a las 12: 00 pm.

¿Cómo y dónde ver la 22a edición de los los Bafta Games Awards 2026? Así los puedes mirar GRATIS y EN VIVO

La premiación se podrá ver de forma completamente gratis y en vivo a través del canal de YouTube de BAFTA o bien; en su cuenta oficial de Twitch.

