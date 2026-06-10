Última hora: ¿Se filtró el tráiler de Spider-Man: Brand New Day? Esto es lo que sabemos hasta ahora

Para los fans de los superhéroes, una de las mayores expectativas recae sobre Spider-Man: Brand New Day, quien el día de hoy ha incendiado las redes sociales por la supuesta filtración de uno de sus tráilers, el cual estaba planeado para salir a mediados de mes.

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¿Qué se sabe sobre la supuesta filtración de Spider-Man: Brand New Day?

De acuerdo a lo que ha comenzado a salir dentro de la conversación digital, en las últimas horas se han comenzado a viralizar supuestas imágenes y videos sobre el nuevo avance de Spider-Man: Brand New Day, el cual estaba planeado para salir el próximo 17 de junio.

Es importante señalar que dentro de la conversación digital han comenzado a sobresalir diversas imágenes, capturas de pantalla y un supuesto tráiler completo sobre lo que se espera de la nueva entrega del “amigable vecino”. No obstante, hasta ahora no se han dado a conocer declaraciones oficiales sobre la supuesta filtración de contenido.

So as far as we are all concerned June 17th is when the #SpiderManBrandNewDay trailer 2 drops ?? 🕸️🕷️



And when tickets potentially go on sale ?? 👀👀



Cause that’s all I’m seeing on the timeline right now. pic.twitter.com/uIk1vyz8Rn — Louai Turkmani (@syriangeekvibes) June 10, 2026

Así mismo, es importante señalar que, dentro de la misma conversación digital, no se ha tomado con completa veracidad el contenido supuestamente filtrado, por lo que la conversación se ha mantenido a la expectativa de lo que podría ocurrir el próximo 17 de junio, fecha en la que la productora habría mencionado que se liberaría de manera oficial el avance dos de Spider-Man. Brand New Day.

La expectativa por la supuesta filtración de Spider-Man: Brand New Day

A pesar de que hasta ahora no se ha dado a conocer por completo el supuesto avance filtrado, los fanáticos de la saga se mantienen a la expectativa, pues las filtraciones son una problemática creciente para las grandes industrias; tal es el caso de la última película de Avatar: La leyenda de Aang (Avatar: Aang, The Last Airbender), película que fue filtrada por un hombre de 26 años.