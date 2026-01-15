Dan importante mensaje sobre Bruce Willis: esto dijo su esposa

Bruce Willis se mantiene constantemente en tendencia debido a que sus fanáticos están expectantes de su estado de salud. El actor padece dos enfermedades que son afasia y demencia frontotemporal (DFT), que le diagnosticaron en marzo de 2022 y febrero de 2023.

El actor que ha protagonizado múltiples películas exitosas decidió retirarse oficialmente en 2022.Sus apariciones públicas disminuyeron por lo que su esposa la modelo y actriz Emma Heming Willis, va actualizando constantemente en las redes sociales el estado de salud de su marido.

¿Bruce Willis murió?

En el día de ayer Emma Heming Willis, posteó un mensaje en una historia en su cuenta oficial en Instagram que fue muy importante debido a que había rumores de que el actor de Hollywood había muerto a sus 70 años de edad.

Los rumores comenzaron a circular luego de que la esposa de Bruce Willis compartiera un mensaje con recuerdos y en el que manifestaba que extrañaba a su esposo. Sin embargo, ella hacía referencia a que extraña cómo vivían la vida junto ya que el actor era su compañero de aventuras, pero todo cambió tras el diagnóstico médico.

“El mundo sigue moviéndose porque existe una cuidadora”, se lee en la publicación de la esposa del actor.

Ante las hipótesis de que Bruce Willis estaba muerto, es que se dejó en claro que Emma Heming quería destacar el trabajo de los cuidadores del hogar. Ella es la principal cuidadora del actor y quien lo acompaña en su lucha contra la afasia y la demencia fronto temporal. Cabe destacar que la modelo no se considera una cuidadora sino la compañera de su esposo.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el mensaje de la actriz y modelo, fue publicado originalmente por una cuenta de Instagram llamada Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar, queen redes sociales se presenta como Domestic Workers(@domesticworkers).

