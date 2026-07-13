ÚLTIMA HORA: Muere Sam Neill, estrella de Jurassic Park, meses después de anunciar que estaba libre de cáncer

El mundo del cine y del entretenimiento se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de Sam Neil, uno de los actores más queridos de Hollywood y recordado por interpretar al doctor Alan Grant de la exitosa saga Jurassic Park.

Esta confirmación fue dada por sus familiares, quienes confirmaron su deceso a los 78 años de edad durante la madrugada de este lunes 13 de julio de 2026, asimismo, señalaron que el actor fue despedido en Sidney, Australia, rodeado de sus seres queridos.

Ante esta noticia, colegas, seguidores y fans han generado una ola de mensajes de despedida expresando pronta resignación a la familia, así como asombro, pues a penas Neil había anunciado públicamente que estaba libre de cáncer de sangre que le fue diagnosticado en 2022.

¿De qué murió Sam Neill?

Hasta el momento, ni la familia ni el equipo de trabajo de Sam Neil han revelado la causa específica de su deceso. Sin embargo, en el comunicado que se lanzó solo se especificó en dar la noticia sobre su muerte la cual definieron como repentina e inesperada, aunque destacó que el actor pertenecía libre de cáncer al momento de su deceso. Asimismo, se informó que pronto revelarían más detalles.

Durante el mes de abril de este año, Neill reveló que había superado un linfoma de células T tras someterse a un tratamiento experimental. Hoy, su legado permanecerá como uno de los más importantes del cine contemporáneo gracias a su trayectoria la cual estuvo activa por más de cinco décadas consecutivas.

Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada. Se compartirán más detalles próximamente, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan este inmenso dolor.

¿Quién era Sam Neil?

Sam Neil fue un actor neozelandés que construyó una de las carreras más sólidas del cine internacional. Alcanzó la fama mundial al dar vida a Alan Grant en Jurassic Park (1993), papel que retomó en otras entregas de la franquicia. De igual modo, logró consolidar su carrera al participar en distintas producciones como: The Piano, The Hunt for Red October, Peaky Blinders y The Tudors.