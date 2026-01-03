¿Quieres ir a CAPITANES CDMX TEMPORADA en La Arena Ciudad de México? ¡Entérate de los detalles aquí!

¡La temporada sigue! Los Capitanes de la Ciudad de México estarán en La Arena CDMX y tenemos boletos para que asistas en las siguientes fechas:



Enero 4

Enero 9

Enero 11

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina Llenar el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.