Concierto Juguetón Azteca: Conoce a todos los artistas que se van a presentar este 6 de enero

El Concierto Juguetón Azteca se llevará a cabo este 6 de enero en las instalaciones de TV Azteca a las 6:00 pm. Este es uno de los eventos más importantes del año ya que reúne un talento impresionante de artistas. En esta ocasión quienes se presentarán serán El Show de Plm Plm, Vanessa Franco, El Duende, Mentiras: El Musical, Kevin Aguilar, Viviann Baeza, La Sonora Dinamita, Carolina Ross, El Bogueto, La Adictiva y Majo Aguilar. La transmisión del concierto también se llevará a cabo por Azteca Siete.

¿Qué género cantan los artistas que se van a presentar en el Concierto Juguetón Azteca?

El Show de Plim Plim: Este show infantil está dirigido a los pequeños. Se realiza en formato de concierto y busca compartir valores y buenos hábitos con los niños. Es un show lleno de diversión y energía donde los más pequeños aprenden y se divierten al mismo tiempo. Este espectáculo no solo es para las infancias sino para toda la familia.



Vanessa Franco: Artista originaria de Querétaro, es una cantante de pop que toca temas profundos en sus canciones, como el amor propio. Además sus sonidos son frescos y apuestan por una propuesta versátil dentro de la industria musical.



El Duende: Mauricio Torres, mejor conocido como El Duende, es una joven promesa del género urbano, quién inició desde temprana edad, inspirado por su padre, quién también estuvo relacionado con el medio musical. Mauricio estudió actuación y locución ya que ama el medio del espectáculo



Mentiras: El Musical: Basada en los temas de la icónica obra teatral, este musical llega al Concierto Juguetón Azteca para hacernos cantar icónicos temas del pop, que han sido parte fundamental de la música desde los años ochenta.



Kevin Aguilar: Un joven que ha sobresalido en la industria musical gracias a su talento, es una de las voces más jóvenes hoy en día y destaca mucho por trabajar en cada una de sus letras así como en la producción de los temas que lanza además de que ha sobresalido por realizar covers de canciones como Gavilán o Paloma



Viviann Baeza: La cantante y también conductora de Venga La Alegría, es una de las voces más reconocidas del género regional mexicano. Sin duda, su voz es una de las más impresionantes además de que su presencia en el escenario es uno de los elementos más representativos de ella y por lo que destaca entre otros artistas.



La Sonora Dinamita: La famosa agrupación de cumbia, que tiene temas como Que Nadie Sepa Mi Sufrir, El Viejo del Sombrerón, Mil Horas, entre otros, llega al escenario del Juguetón para poner a bailar a todos los asistentes.



Carolina Ross: Exparticipante de la Granja VIP, es una de las cantantes del género regional mexicano más importantes y sobresalientes. Inició su carrera interpretando algunos covers hasta lanzar sus propios temas los cuáles han tenido un éxito impresionante.



El Bogueto: Actualmente es uno de los artistas más grandes de reguetón mexicano, ha realizado colaboraciones con grandes artistas y actualmente uno de sus temas más exitosos es Cuando No Era Cantante.



La Adictiva: Esta banda de regional mexicano llega al Concierto Juguetón para hacer cantar a todo el público. La agrupación cuenta con temas exitosos como El Amor de Mi Vida, Hombre Libre, En Peligro de Extinción, entre otros.



Majo Aguilar: La cantante de regional mexicano pondrá a cantar y bailar a todo el público pues cuenta con grandes interpretaciones de temas como No Voy A Llorar y Hoja En Blanco.

¿Cómo asistir al Concierto Juguetón Azteca?

Los boletos se pueden adquirir en el contenedor oficial de Juguetón Azteca, el cual está ubicado en Periférico Sur 4121, Col. Fuentes del Pedregal, Tlalpan CDMX. En un horario de 10: 00 am a 5:00 pm. Es muy importante llevar un juguete nuevo, el cuál no debe ser bélico ni usar baterías.