Spotify Wrapped 2024: escucha años anteriores y prepara el nuevo lanzamiento

Prácticamente se nos fue el 2024 y los recuentos ya nos ‘respiran en la nuca': las mejores películas, los mejores peinados, los mejores deportistas, los mejores chismes... Así que prepárate, porque si eres un amante de la música, el Spotify Wrapped está por publicarse. Aquí te decimos cómo, cuándo y dónde disfrutar de tus canciones más escuchadas en 2024.

Karol G se siente “increíblemente orgullosa” de tener su propia muñeca [VIDEO] Karol G da un paso más en su vida y lanza su propia muñeca en colaboración con una importante marca de juguetes. Conoce todos los detalles de este juguete.

¿Dónde puedo ver mi Spotify Wrapped?

Si ya has buscado tu Spotify Wrapped al entrar a tu aplicación y no te aparece, no te preocupes. En cuanto Spotify lance el ansiado conteo, aparecerá automáticamente en tu aplicación. Mientras tanto, podrías escuchar tu Spotify Wrapped de años anteriores.

Te puede interesar: Taylor Swift brilla como la segunda mayor estrella pop del siglo XXI

¿Cómo puedo escuchar mi Spotify Wrapped de años anteriores?

Si buscas tu Spotify Wrapped (la lista de tus canciones más escuchadas) del 2020, 2021, 2022 y 2023, estos son los pasos que debes seguir:

1. Ubícate en la pantalla de inicio de la aplicación.

2. En el buscador teclea ‘wrapped’ y comienza la búsqueda.

3. ¡Listo! Selecciona ‘Tu Top de canciones’ que Spotify ha creado para ti.

Te puede interesar: Deyra Barrera, la mexicana que podría estar con Kendrick Lamar en el Super Bowl

Crédito: Spotify

¿Cuándo sale Spotify Wrapped 2024?

Recordemos que Spotify, en años previos, nos ha regalado el top de nuestras canciones más escuchadas durante la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, por lo que este año se espera que así sea. Es decir, aún no hay fecha oficial del lanzamiento de Spotify Wrapped, pero se especula que el lanzamiento sea entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre.

Así que ya lo sabes. Los ingredientes están dados para que cierres de manera espectacular el 2024 disfrutando de tus temas favoritos.