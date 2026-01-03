¡Hay boda este año!: Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso

Dove Olivia Cameron, mejor conocida como Dove Cameron , es una cantante y actriz que es reconocida por su papel en la famosa trilogía de Disney “Descendientes” sin embargo, ha tenido numerosos proyectos en lo que ha participado, como Liv y Maddie, Shameless, 56 days, Powerpuff, entre otros. El día de hoy, 3 de enero de 2026, anunció su compromiso con el cantante, compositor e influencer italiano Damiano David. Aquí te contamos cómo fue el anuncio.

¿Cómo anunciaron su compromiso Dove Cameron y Damiano David?

A través de una publicación en instagram, Dove Cameron anunció su compromiso con Damiano David. La fotografía en dónde se ven a ambos felices y a él dándole un beso a Dove en la frente estuvo acompañada de la frase “Mi parte favorita de estar viva felíz año nuevo” junto a un emoji de anillo, además no solo compartió una fotografía, sino cuatro más en donde se puede ver su anillo de compromiso, el cuál es mediano y destaca por tener una forma cuadrada y ser muy brillante.

El post donde Dove Cameron anuncia su compromiso ya tiene casi 2 millones de likes y más de 12 mil comentarios. Algunas artistas que han comentado la publicación han sido figuras como Belinda quién escribió: “Ay mi pareja favorita”, Perrie Edwards diciendo: “OMG Felicidades” e incluso la influencer mexicana Ana Fer Lemus quién comentó: “Omgggggggg”.

Hasta el momento se desconocen detalles de la boda como la fecha, lugar, y cómo se llevará a cabo. Sin embargo, los fans están demasiado emocionados por ver este año una de las bodas más esperadas del medio del entretenimiento.

¿Cómo se conocieron Dove Cameron y Damiano David?

Dove Cameron y Damiano David se conocieron por primera vez en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2022, en ese momento ambos competían en la categoría “Mejor Artista Nuevo”. Sin embargo, fue hasta un año después cuando Damiano la invitó a un concierto de su banda, Måneskin, en Nueva York y un año más tarde hicieron pública su relación.

Ambos han reiterado que su relación es muy sana y goza de sinceridad. Actualmente son una de las parejas favoritas del medio debido a que se les ha visto a ambos compartir momentos importantes de sus carreras. Por ejemplo Damiano acompaña a todas las alfombras rojas a Dove mientras que ella lo acompaña a partidos, pues él es fan del fútbol. Sin duda, la boda de ambas estrellas será una de las más esperadas este 2026.