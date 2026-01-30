Comprar, jugar y ganar: así se vivió la entrega de vehículos BYD en Monterrey

¿Te imaginas ir al súper y salir manejando un auto eléctrico? Eso fue exactamente lo que vivieron los ganadores de la campaña “¡Arráncate a ganar ya!”, una colaboración entre BYD y Soriana que puso la emoción al centro de la experiencia.

El 10 de diciembre, Monterrey fue testigo de la entrega oficial de tres vehículos BYD, en un evento donde los ganadores tomaron el micrófono para agradecer y compartir cómo una decisión cotidiana terminó en una experiencia inolvidable.

La mecánica fue clara y directa: comprar, registrar el ticket, jugar y participar. Sin complicaciones, sin barreras. El resultado: premios que reflejan el presente y el futuro de la movilidad eléctrica.

Modelos como BYD SHARK, Yuan Pro y Dolphin Mini marcaron el cierre de una campaña que apostó por la innovación, la cercanía con el consumidor y la idea de que ganar puede ser tan simple como intentarlo.