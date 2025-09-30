Filtran supuesta carta que Yu Menglong envió a su madre antes de morir: ¿revela quién lo mató?
En medio de las dudas que existen en torno a la extraña muerte de Yu Menglong, trascendió la existencia de una última carta que de inmediato causó interés. Pero, ¿es real?
El misterio detrás de la muerte del actor Yu Menglong continúa, pues a pesar de que todavía no se sabe con certeza qué fue lo que pasó antes de que supuestamente cayera de un edificio, se han ido conociendo nuevos detalles sobre sus últimos instantes de vida. Esta vez, la pista más importante es una carta que el actor presuntamente le dejó a su madre previo a la tragedia.
Las palabras incluidas en este escrito se filtraron mediante redes sociales de China, pero debido a lo mediático del caso también se viralizaron en plataformas como TikTok. Uno de los aspectos que mayor interés causaron, fue respecto a si el actor reveló la identidad de sus agresores (ya que existen rumores de que alguien lo arrojó al vacío y que incluso sufrió de torturas).
Sin embargo, esta “despedida indirecta” no menciona el nombre de ninguno de los involucrados en el caso de Yu Menglong, ni de aquellos individuos que podrían haberlo atormentado durante los instantes previos a que perdiera la vida. Por lo que sigue siendo completamente desconocido quién o quiénes buscaron rematarlo para evitar que diera información perjudicial.
¿Que dice la carta que Yu Menglong le habría dejado a su mamá? Los estremecedores detalles
A través de una cuenta de TikTok dedicada a compartir contenido de artistas asiáticos, se difundieron varios extractos de la carta que supuestamente Yu Menglong le escribió a su mamá antes de caer de un edificio. Dicho documento habría sido traducido al inglés, pues cabe recordar que el artista era originario de China y se comunicaba en la lengua predominante en este país.
“Mamá, estoy retenido en un edificio de departamentos. Afuera, el cielo nocturno es negro como la boca de un lobo y el aire está impregnado de una opresiva asfixia. Siento que algo me puede pasar pronto. Debo apresurarme, porque podrían entrar y matarme en cualquier momento. Mi corazón tiembla, cada palabra lleva una fría desesperación”, inicia el escrito, del cual todavía no se ha confirmado su veracidad.
@dattakriyayoga.vn Yu Meng Long Final Letter to His Mother reveals those behind his death。 ”I am just a small artist, with no ambition for wealth or reliance on power. From childhood, you taught me to be upright, and I always remembered. But that man who calls himself the ‘Prince,’ his eyes greedy like a wolf—every time he came near, chills ran down my spine. And then there is the ‘Little Princess’ in Australia. Their world is so far away, yet they have entangled me so closely. The high-level power struggles are things I dare not touch; those schemes are like an abyss that swallows everything. I want to tell you, I never accepted any financial benefits from that family—not even the luxury watch that he forced into my hand today. If I have the chance, I will surely return it, even if with my last strength. Recently, that family has had trouble—people came to me to investigate their money laundering to Australia. When investigators came, my heart clenched, but I said nothing, for I was not deeply involved. But that ‘Prince’ suspected me of betraying them. Tonight’s banquet was precisely to entangle this matter. His eyes were dark, his words full of threats, and he even suspected that I held related documents.” Lao Dang said that the message Vu Mong Lung sent to his mother contained a vast amount of information, and he left it to readers to interpret. He noted that information uncovered by netizens in 2017 precisely matched the contents of the message: someone under the name Vu Mong Lung had registered a company, and among its business categories was weapons trading. He speculated that it was possible Vu Mong Lung’s account had been used to send money to Yang Lanlan (rumored to be Xi Jinping’s illegitimate daughter) in Australia, to help launder military funds for the CCP. On July 27, 2025, a traffic accident occurred in Sydney, Australia: Yang Lanlan’s Rolls-Royce collided with a Mercedes, leaving the Mercedes driver seriously injured, while Yang Lanlan, a 23-year-old woman, was unharmed. Notably, she refused a breath test when requested, displaying an arrogant attitude like, “Do you know who I am?” Subsequent investigations were unable to find any information about her—from company records and assets to social media accounts. However, according to rumors and media investigations, Yang Lanlan is said to have assets worth up to 200 billion AUD, and to be involved in major business operations, including the iron ore industry, which is vital to China. Australian media discovered that Yang Lanlan had close ties with Chinese officials, and one of the sectors she was involved in was iron ore mining—an industry valued at 170 billion AUD, accounting for one-third of Australia’s iron ore exports and playing a key role in China’s steel production. Yet information about her is completely absent from Australia’s public records—something highly unusual in a democracy with open information. The media also found she may be linked to large contracts with Chinese companies and conglomerates, especially in mineral resource deals, but all details about her are deliberately concealed. Tang Jingyuan: Was Vu Mong Lung silenced by the “Prince,” Xi Yuanbing? — Canadian current affairs commentator #yumenglong于朦胧 #justiceforyumenglong🕊️ ♬ nhạc nền - Datta Kriya Yoga Việt Nam
Posteriormente, el protagonista de producciones como “Eternal Love” habría señalado también que se sentía temeroso por su destino, en especial porque era consciente de que quizá nunca podría volver a la mujer que le dio la vida. Asimismo, rechazó todo lo que la fama le dio, al considerar que se encontraba en un punto donde solo le traía cosas malas.
“Tengo mucho miedo, pero lo que más me asusta es no poder decirte lo que siento en mi corazón. Si esta es la última vez, por favor perdona a este hijo desleal que no podrá acompañarte en tu vejez. Una vez te dije que mi éxito en el arte fue una bendición, pero ahora sé que también es una maldición”, serían las palabras del famoso de 48 años.
¿Cuáles son las novedades en el caso de Yu Menglong?
Sobre los avances en el caso de Yu Menglong, de momento solo se sabe que existen tres personas detenidas, pero por los cargos de difusión de información falsa. Mientras que se desconoce si hay investigaciones abiertas por las versiones que señalan a un par de actores de haber estado presentes al momento de la caída.
En ese sentido, es posible que esta presunta carta de Yu podría ser una publicación más que incita a la especulación sobre la muerte de la estrella china, pues, hasta ahora, la policía mantiene como versión oficial que la muerte de Menglong fue un accidente. La madre del actor respaldó esa versión y pidió que se respetara el duelo familiar, según India Times.