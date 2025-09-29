Yu Menglong: las 4 claves para entender qué pasó realmente con su muerte, entre torturas, arrestos y caos

La muerte de Yu Menglong conmocionó a sus miles de fanáticos en todo el mundo, quienes desde el primer momento expresaron su incredulidad por este hecho. Y aunque la policía afirma que fue un accidente, los fans del cantante y actor todavía no tienen claro qué fue lo que pasó exactamente, dejando salir a la luz teorías conspirativas de quién pudo haber sido el responsable de su deceso.

Por eso, para conocer el caso completo del famoso artista asiático es indispensable poner los hechos sobre la mesa.

1. ¿Quién era Yu Menglong?

Yu Menglong fue un actor, cantante y director originario de China. A lo largo de 15 años de trayectoria, participó en importantes producciones que le dieron fama mundial, entre las que destacan “Go Princess Go” y “Eternal Love”.

Instagram / @yumenglongfans El actor Yu Menglong murió en condiciones extrañas

Al momento de morir, tenía solo 37 años y, según lo que compartía en sus redes sociales, estaba preparando nuevos proyectos. Por lo que desde un principio se pusieron en duda las versiones de un suicidio.

2. ¿Cómo murió Yu Menglong? Así fue su extraño accidente

El querido Yu Menglong murió el 11 de septiembre de 2025, luego de presuntamente sufrir un accidente durante la madrugada. Sobre cómo se dieron los hechos, inicialmente se dijo que el actor cayó por accidente de un quinto piso en un condominio de edificios en Beijing, donde se encontraba con amigos por una cena informal.

Tras terminar la reunión, el artista habría regresado a su habitación solo y después de ese momento los detalles son confusos. Lo siguiente que se supo es que había caído al vacío y un vecino fue quien encontró su cuerpo inerte cubierto por una toalla.

3. ¿Quiénes son los detenidos por la muerte de Yu Menglong?

De acuerdo con la información disponible, las autoridades a cargo del caso arrestaron a tres personas, pero no por el fallecimiento del artista, sino por aparentemente difundir datos falsos que incluían videos y audios, por lo que tal como han reportado medios locales como Epoch Times, se estarían indagando las motivaciones para hacer este tipo de declaraciones.

(Instagram @yyumenglongfans) En primeros reportes, se había dicho se Yu Menglong había caído del edificio.

La primera sería una mujer de 40 años, cuya edad todavía se desconoce, quien aseguró en redes sociales que Yu Menglong habría sido víctima de una agresión sexual y por eso se quitó la vida. También hay otra sospechosa de 41 años que señaló a la familia de estar siendo manipulada, expresando además que las imágenes del incidente fueron modificadas.

Otra de las detenidas por este lamentable accidente es una mujer de 29 años, que comenzó a publicar que el cantante fue torturado antes de caer del edificio, por lo que en su cuerpo podrían encontrarse las heridas.

Los videos, aunque la mayoría ya fueron eliminados, se viralizaron en redes sociales generando conmoción y confusión.

4. ¿Yu Menglong tenía un hermano perdido? La extraña teoría detrás

Otra de las versiones que han salido a la luz en los últimos días en torno a la trágica muerte de Yu Menglong, indican la existencia de un medio hermano al que no conocía. Lo sorprendente, es que también se trataría de un actor, quien aparentemente sí sabía de la conexión que tenían.

@caiyijiaxiaofei, @yumenglongfans / Creative Commons Cai Yi Jia y Yu Menglong podrían estar relacionados indirectamente con Cai Qi

El sospechoso en cuestión se trata de Cai Yi Jia, de 29 años de edad, cuyo padre biológico sería Cai Qi, un personaje influyente en la política de China.

No obstante, hasta el momento todo se trata de especulaciones y no se ha dado a conocer si esta es realmente una línea de investigación.