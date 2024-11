Nominados a los Grammy 2025: Descubre quiénes compiten este año

Fueron anunciados oficialmente este viernes 8 de noviembre los nominados a los premios Grammy 2025, la 67.ª edición de estos prestigiosos premios musicales. Los encargados de anunciar a los nominados fueron Mark Ronson, Kylie Minogue, Victoria Monét, Brandy Clark y Kirk Franklin. Es importante recalcar que la Academia de la Grabación ha implementado cambios en sus categorías y criterios de elegibilidad.

Entre los nominados hay muchos artistas consagrados, como Beyoncé quien arrasó con 11 nominaciones y Taylor Swift quien se llevó 6; pero también encontrarás talentos emergentes que podrían ser acreedores a un premio. Descubre si tus artistas favoritos se encuentran en la lista.

Lista de nominados a los Grammy 2025

Grabación del año

The Beatles - Now and Then

Beyoncé - Texas Hold ’Em

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Charli XCX - 360

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Espresso

Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

Álbum del año

André 3000 - New Blue Sun

Beyoncé - Cowboy Carter

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Canción del año

Beyoncé - Texas Hold ’Em

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar - Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Sabrina Carpenter - Please Please Please

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

Mejor artista nuevo

Benson Boone

Doechii

Chappell Roan

Khruangbin

Raye

Sabrina Carpenter

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solista

Beyoncé - Bodyguard

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Charli XCX - Apple

Sabrina Carpenter - Espresso

Mejor Interpretación Pop Duo/Grupo

Ariana Grande, Brandy & Monica - The Boy Is Mine – Remix

Beyoncé Featuring Post Malone - Levii’s Jeans

Charli XCX & Billie Eilish - Guess Featuring Billie Eilish

Gracie Abrams Featuring Taylor Swift - Us.

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Mejor álbum vocal Pop

Ariana Grande - Eternal Sunshine

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Mejor interpretación de Rock

The Beatles - Now and Then

The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

Green Day - The American Dream Is Killing Me

Idles - Gift Horse

Pearl Jam - Dark Matter

St. Vincent - Broken Man

Mejor interpretación de Metal

Gojira, Marina Viotti & Victor le Masne - Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Judas Priest - Crown of Horns

Knocked Loose Featuring Poppy - Suffocate

Metallica - Screaming Suicide

Spiritbox - Cellar Door

Mejor canción Rock

The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

Green Day - Dilemma

Idles - Gift Horse

Pearl Jam - Dark Matter

St. Vincent - Broken Man

Mejor álbum de rock

The Black Crowes - Happiness Bastards

Fontaines D.C. - Romance

Green Day - Saviors

Idles - Tangk

Jack White - No Name

Pearl Jam - Dark Matter

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Mejor álbum de música alternativa

Brittany Howard - What Now

Clairo - Charm

Kim Gordon - The Collective

Nick Cave & the Bad Seeds - Wild God

St. Vincent - All Born Screaming

Mejor interpretación de Rap

Cardi B - Enough (Miami)

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos - When the Sun Shines Again

Doechii - Nissan Altima

Eminem - Houdini

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That

Glorilla - Yeah Glo!

Kendrick Lamar - Not Like Us

Mejor canción Rap

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That

Glorilla - Yeah Glo!

Kendrick Lamar - Not Like Us

Rapsody & Hit-Boy - Asteroids

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid Featuring Playboi Carti - Carnival

Mejor álbum de rap

Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1

Doechii - Alligator Bites Never Heal

Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Future & Metro Boomin - We Don’t Trust You

J. Cole - Might Delete Later



Mejor interpretación Country

Beyoncé - 16 Carriages

Chris Stapleton - It Takes a Woman

Jelly Roll - I Am Not Okay

Kacey Musgraves - The Architect

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Mejor interpretación Country duo/grupo

Beyoncé & Miley Cyrus - II Most Wanted

Brothers Osborne - Break Mine

Dan + Shay - Bigger Houses

Kelsea Ballerini & Noah Kahan - Cowboys Cry Too

Post Malone Featuring Morgan Wallen - I Had Some Help

Mejor canción Country

Beyoncé - Texas Hold ’Em

Jelly Roll - I Am Not Okay

Kacey Musgraves - The Architect

Post Malone Featuring Morgan Wallen - I Had Some Help

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Mejor álbum Country

Beyoncé - Cowboy Carter

Chris Stapleton - Higher

Kacey Musgraves - Deeper Well

Lainey Wilson - Whirlwind

Post Malone - F-1 Trillion

Mejor álbum pop latino

Anitta - Funk Generation

Kali Uchis - Orquídeas

Kany García - García

Luis Fonsi - El Viaje

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny - Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

Feid - Ferxxocalipsis

J Balvin - Rayo

Residente - Las Letras Ya No Importan

Young Miko - Att.

Mejor álbum de rock latino

Cimafunk - Pa’ Tu Cuerpa

El David Aguilar - Compita del Destino

Mon Laferte - Autopoiética

Nathy Peluso - Grasa

Rawayana - ¿Quién Trae las Cornetas?

Mejor álbum de música mexicana

Carín León - Boca Chueca, Vol. 1

Chiquis - Diamantes

Jessi Uribe - De Lejitos

Peso Pluma - Éxodo

Mejor álbum latino tropical

Juan Luis Guerra 4.40 - Radio Güira

Kiki Valera - Vacilón Santiaguero

Marc Anthony - Muevense

Sheila E. - Bailar

Tony Succar & Mimy Succar - Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)

Mejor Banda Sonora Compilada para Medios Visuales

London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin & Bradley Cooper - Maestro: Music by Leonard Bernstein

Various Artists - The Color Purple

Various Artists - Deadpool & Wolverine

Various Artists - Saltburn

Various Artists - Twisters: The Album

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales (Incluye Cine y Televisión)

Kris Bowers - The Color Purple

Hans Zimmer - Dune: Part Two

Laura Karpman - American Fiction

Nick Chuba, Atticus Ross & Leopold Ross - Shōgun

Trent Reznor & Atticus Ross - Challengers

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos

Bear McCreary - God of War Ragnarök: Valhalla

John Paesano - Marvel’s Spider-Man 2

Pinar Toprak - Avatar: Frontiers of Pandora

Wilbert Roget II - Star Wars Outlaws

Winifred Phillips - Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Mejor video musical

A$AP Rocky - Tailor Swif

Charli XCX - 360

Eminem - Houdini

Kendrick Lamar - Not Like Us

Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

¿Encontraste a tus favoritos?

