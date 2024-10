John Lennon cumpliría 84 años, estos son los datos curiosos que pocos saben del icono musical

John Lennon fue uno de los miembros más destacados de “The Beatles” y por su exitosa carrera como solista, pero no solo eso, sino que fue un gran activista en busca la paz mundial. Su muerte fue un 8 de diciembre y el mundo se quedó impactado tras darse a conocer la noticia, pues estaba en la cúspide del éxito; sin embargo, tiempo después salieron a la luz varios secretos y curiosidades de su vida.

Datos curiosos de John Lennon

Su nombre completo era “John Winston Lennon” y nació en el año 1940, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, por lo que su segundo nombre fue en honor a Winston Churchill, el primer ministro británico de ese entonces.

Era un artista en todo sentido, pues siempre se interesó por la literatura y las artes plásticas, escribió dos libros que fueron un éxito: In His Own Write y A Spaniard in the Works.

La vida del músico no fue del todo feliz, pues no vio a su padre por más de 16 años y su madre lo dejó a cargo de su tía “Mimi”, pero cuando ella decidió retomar la relación madre e hijo, fue atropellada cuando John tenía 17 años.

Se considera que Lennon fue el fundador de “The Beatles”, ya que fue él quien invitó a Paul McCartney a su primera banda que llevaba por nombre “The Quarrymen”, en referencia al nombre de la escuela donde estudiaban.

John Lennon tenía una gran obsesión con el número 9 ¿por qué?... Nació un 9 de octubre a las 6:30 p.m. (6+3=9), conoció a Yoko Ono un 9 de noviembre, las palabras Liverpool y Newcastle (cada una tiene nueve letras), ciudad y calle donde el artista vivió.

Brian Epstein es considerado el quinto integrante de la banda, debido a que él era el manager de banda y llevó la Beatlemanía a Estados Unidos. Epstein confesó a Michael Thornton (periodista reconocido), que estaba muy enamorado de John Lennon y hay varias especulaciones de que mantuvieron una relación en secreto.

John y Yoko Ono se conocieron un 9 de noviembre del año 1966 en una exposición de la artista japonesa en la Indica Gallery de Londres, tres años después se casaron y pasaron su luna de miel en Amsterdamn y juntos hicieron una campaña de paz y contra la guerra de Vietnam.

