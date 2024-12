Jonathan Bailey habla, sin filtro, de la paternidad como hombre gay

No es un secreto que Jonathan Bailey, reconocido por sus papeles en Bridgerton y Wicked, es gay. A lo largo de su carrera, el actor británico ha sido abierto y relajado al hablar de su sexualidad con el público y los medios. Sin embargo, también ha compartido las dificultades que ha enfrentado por ser quien es, y recientemente reveló su perspectiva sobre la paternidad.

Jonathan Bailey, actor de Wicked, habló sobre la paternidad

En una reciente entrevista con la edición británica de Vogue, Jonathan Bailey compartió que se encuentra en un momento crucial de su carrera y aprovechó la oportunidad para hablar sobre su visión de la paternidad.

Es un gran privilegio para un hombre, pero ahora no puedo incorporar niños a mi vida. Quiero asegurarme de que estaré presente; estoy leyendo libros sobre adopción

Durante la entrevista, Jonathan Bailey reafirmó que, si algún día decide tener un hijo, lo haría junto a otro hombre. “Podría ser co-padre con una mujer, pero creo que será con un hombre”, dijo.

En cuanto a su sexualidad, el actor compartió que ha sufrido homofobia a lo largo de su vida. En varias ocasiones, se le pidió que ocultara su orientación sexual, ya que esto podría dificultar su acceso a buenos papeles en la industria. Sin embargo, Bailey siempre ha estado firme en su identidad. “Siempre me he mostrado muy seguro al tomar de la mano a las personas en mis relaciones. Tuve un novio que no tenía experiencia en hacerlo en público”, explicó.

Además, Bailey reveló que, en la calle, a menudo era abucheado por la gente cuando lo veían con su pareja; sin embargo, eso nunca lo detuvo para expresar afecto con sus parejas.

En Londres nos abucheaban, pero ahora ese tipo de comportamiento se ve superado por las sonrisas que obtienes.

A pesar de las críticas de algunos, el actor ha decidido no ocultar lo que muchos ya sabían, incluso antes que él mismo. Bailey confesó que muchos de sus amigos conocían su orientación sexual mucho antes que él. “Creo que otras personas entendieron mi sexualidad antes de que yo fuera consciente de ello”, finalizó.

