Julio César Chávez revela que querían perjudicarlo y fue víctima de brujería

Una de las figuras más grandes del deporte en México, sin duda alguna es Julio César Chávez, quien recientemente reveló durante una plática con varios reporteros, que en sus primeros años como boxeador profesional intentaron perjudicarlo a través de brujería.

Programa 5 de septiembre 2024 | Julio César Chávez nos platicó de su reality [VIDEO] Augusto Bravo confirma que se casó con Adianez Hernández, asegura que ya dio carpetazo a la polémica y protegen a los hijos de la actriz del escándalo.

Chávez explicó que encontró muñecos y otros objetos cerca de su casa, los cuales le confirmaron que formaban parte de lo que el llama “magia negra”, por lo que decidió protegerse usando una cinta roja, objeto que se convirtió en una característica fiel del deportista, así como en un amuleto de protección.

“Fue hace muchísimos años, no sé si se acuerden de cuando me puse por primera vez la cinta roja. Me la puse precisamente porque me estaban haciendo brujería. Tenían mi foto en una bandeja con hielo y entonces me dijeron, y ahí fue cuando nació lo de la cinta roja”, explicó el reconocido deportista, y agregó que fue un asesor del promotor Don King quien le sugirió usar la cinta en la cabeza para protegerse de supuestos malos espíritus.

Aunque no descarta la existencia de estas energías negativas, Julio César Chávez decidió no buscar culpables y encomendarse a Dios. También asegura que en ese momento se dio cuenta que no era del agrado de todo el mundo, por lo que tomó medidas adicionales para protegerse, además de su religión.