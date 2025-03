Lady Gaga: todo lo que sabemos sobre sus conciertos en CDMX

Lady Gaga regresa a México con dos fechas en el Estadio GNP de la CDMX, donde promocionará su nuevo disco de estudio Mayhem, el cual estrenó este 7 de marzo. Recordemos que la cantante visitó nuestro país en 2012, cuando lanzó su segundo disco, Born This Way con la gira Born This Way Ball Tour, así que sus fans están deseosos de conocer cada detalle de este evento.

La interprete tiene dos conciertos programados en la Ciudad de México; el primero será el sábado 26 de abril, con entradas totalmente agotadas. Cabe destacar que ese mismo día, Katy Perry se presentará en la Arena Ciudad de México.

Su segundo concierto será el domingo 27 de abril, su preventa es este martes 11 de marzo, desde las 14:00 hrs. hasta las 23:59 de la noche o hasta que se terminen los boletos. La venta general será el miércoles 12 de marzo a partir de las 14:00 hrs.

COSTO DE LOS BOLETOS DE LADY GAGA EN CDMX

Naranja C: $1,205 pesos

General B: $1, 571 pesos

Verde C: $1,693 pesos

Naranja B: $2,181 pesos

Verde B: $3,035 pesos

Zona GNP: $3,645 a los $5,103 pesos

Azul: $3,889 a los $6,028 pesos

Morado: $4,377 a los $7,003 pesos

Rosa: $5,231 a los $8,631 pesos

Gold: $5,841 a los $9, 930 pesos

Platino: $6,229 a los $11,392 pesos