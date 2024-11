Los doramas más exitosos de todos los tiempos ¿Está tu favorito en la lista?

Poco a poco, los doramas coreanos han logrado salir de su país de origen para llegar a las casas de millones de televidentes en el mundo. Estas series, dramas o doramas han logrado conquistar el corazón de miles de personas con historias cautivadoras, personajes entrañables y giros inesperados. Es por eso que hoy traemos para ti los 7 doramas más exitosos del mundo, tomando en cuenta la audiencia, impacto cultural y popularidad global.

Los 7 doramas más conocidos a nivel mundial

Te presentamos la lista de los 7 doramas más conocidos y apreciados fuera de Corea del Sur y el impacto que tuvo cada uno de ellos:

1. Crash Landing on You

Este dorama logró impactar a millones de personas en todo el mundo, pues nos cuenta una historia de amor que nace tras un aterrizaje por error en Corea del Norte. Es un dorama bastante agradable de ver gracias a la química entre los protagonistas (Hyun Bin y Son Ye-jin), la trama romántica y las tensiones geopolíticas.

2. Goblin

En esta nos cuentan la interesante historia de un ser inmortal que para poder descansar en paz debe encontrar una novia humana. Cuenta con una producción espectacular y una historia llena de fantasía y mucho drama.

3. Descendants of the Sun

Una historia llena de amor, guerra y giros dramáticos, donde un capitán de las fuerzas especiales y una cirujana comienzan un romance a mitad de una guerra de un país ficticio.

4. Itaewon Class

Un joven emprendedor decide abrir un restaurante en el barrio de Itaewon, Seúl, donde se enfrentará a varios desafíos personales y empresariales mientras busca venganza y justicia.

5. My Love from the Star

Una historia fantástica donde un extraterrestre que ha vivido en la Tierra por siglos se enamora de una famosa actriz, justo antes de volver a su planeta.

7. EL juego del Calamar

Aunque no es un dorama tradicional, rompió récords de audiencia a nivel global y fue todo un fenómeno gracias a la crítica que hace a la desigualdad social.

¿Cuántos de estos doramas has visto? ¿Alguno es tu favorito?

