Esta es la poderosa razón por la cual Miley Cyrus no quiere tener hijos

Miley Cyrus es uno de los iconos del pop más importantes e influyentes en la actualidad. Por eso no resulta extraño que los medios y sus fans se interesen en sus planes a futuro. Fue por eso que, durante una entrevista con W Magazine, expresó sus dudas sobre la posibilidad de convertirse en madre en el futuro.

La razón por la que Miley Cyrus no quiere tener hijos

La estrella pop, que cumple hoy 32 años, no ha dudado en expresar que aún no está segura sobre la maternidad como parte de sus planes de vida. Por el momento, ella ha hablado que lo más cercano a “tener hijos” es la relación que tiene con sus seguidores. “Siento que mis fanáticos son un poco mis hijos de alguna manera”, dijo a la revista.

La cantante explicó que actualmente se encuentra disfrutando cada segundo de su etapa actual en la adultez, incluso afirmó lo siguiente: “Me encanta ser adulta. Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Solo miro, lo que me permite tener claridad para ver el mundo tal como es y a las personas como realmente son. Me miro a mí misma casi todos los días en el espejo y digo: ‘Soy una mujer’”.

Cuando Miley Cyrus aún era esposa de Liam Hemsworth habló sobre lo complicado que es decir en voz alta que alguien no quiere ser madre. Cyrus mencionó que la sociedad es más pesada con las mujeres cuando deciden no tener hijos.

Si no quieres hijos, la gente siente lástima por ti, como si fueras una perra fría y sin corazón que no es capaz de amar... ¿Por qué nos entrenan para que el amor signifique ponerte en segundo lugar y a aquellos que amas en primer lugar? Si te amas a ti misma, ¿entonces qué? Tú vienes primero

Ella tiene claro que por el momento no desea traer hijos a un mundo con un grave problema climático. Considera que el planeta es un desastre y que las futuras generaciones no merecen terminar en un planeta que se está muriendo.

Nos están entregando un planeta hecho un desastre, y me niego a dejarle eso a mi hijo. Hasta que sienta que mi hijo viviría en una tierra con peces en el agua, no voy a traer a otra persona para que se enfrente a eso

¿Qué opinas de la forma en la que ve Miley Cyrus la maternidad?

