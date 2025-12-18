El nuevo anime de terror que está basado en una saga literaria y será furor en 2026

El anime de terror se prepara para vivir un nuevo auge de cara al inminente 2026, con producciones que buscan algo más que un susto fácil y quieren adentrarse en atmósferas inquietantes y relatos realmente perturbadores. En este contexto, una adaptación muy esperada promete captar la atención tanto de los fanáticos del género como de los lectores de horror japonés.

Se trata de Horror Collector, una saga literaria que dará el salto al formato anime y que ya genera expectativa por su propuesta oscura y su enfoque en las leyendas urbanas y lo sobrenatural. Con una estética que apunta a lo inquietante y una narrativa cargada de misterio, esta serie aspira a convertirse en uno de los grandes estrenos del terror nipón en los próximos años.

El origen de Horror Collector

La obra fue creada por Norio Tsuruta y Midori Sato. Nació en 2015 como una serie de novelas antológicas conectadas por un mismo protagonista: Fushigi Chino. La historia sigue a este joven que recorre el campo japonés en busca de fantasmas, criaturas sobrenaturales y fenómenos inexplicables, adentrándose en desapariciones, avistamientos extraños y leyendas que esconden verdades aterradoras.

Conocido como "el chico de la capucha roja", Chino aparece allí donde ocurre algo fuera de lo común, dejando siempre la incógnita sobre su verdadera naturaleza. Ese juego constante entre la duda y el horror es uno de los sellos distintivos de la saga, ahora trasladado al lenguaje de la animación en la pantalla chica.

¿Cuándo se estrena el anime Horror Collector en 2026?

La cadena NHK ya confirmó que Horror Collector llegará a la pantalla a finales de 2026. Por lo tanto, todavía falta casi un año para el estreno. Pero el adelanto visual refuerza su intención de incomodar y fascinar al espectador.

La serie buscará competir de manera directa con otros grandes referentes del terror japonés, apostando por una narración pausada, atmósferas perturbadoras y relatos que apelan al miedo psicológico. Además, el anuncio llegó en un momento clave para el género, ya que Junji Ito también prepara su regreso con Ito’s Crimson.

Esta última obra es una nueva antología animada que reunirá algunos de sus relatos más perturbadores. Aunque este proyecto aún no tiene fecha de estreno, todo indica que 2026 podría convertirse en un año decisivo para los amantes del anime de terror.