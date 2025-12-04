¿Eres el más “grinch”? Mira estas PELÍCULAS DE TERROR EN NAVIDAD, para odiar las fiestas a gusto

La Navidad se lleva mucho mejor de lo que piensas con las películas de terror. El contraste entre el ambiente festivo y el optimismo extremo con los sustos y las imágenes perturbadoras es irresistible para muchísimas personas. O tal vez, simplemente, a veces es inevitable sentirse “grinch” y querer burlarse por completo de las fiestas decembrinas.

Aquí te dejamos algunos ejemplos imperdibles de películas de terror que ocurren en Navidad.

7 películas de terror para ver esta Navidad

1. “Terrifier 3”

“Art”, el espantoso payaso que protagoniza la franquicia “Terrifier”, no viene a repartir amor; en su lugar nos da gore, muchísimas escenas que pondrán a prueba tu estómago y escenas que oscilan entre el terror y la comedia.

Esta película de 2024 no es para principiantes, sino para quienes no se asustan fácilmente y hasta pueden soltar una que otra risa con el gore; aquí no te vamos a juzgar.

2. “Gremlins”

En 1984, esta cinta se volvió icónica no solo por el diseño de sus criaturas sino por su efectiva mezcla de terror y comedia. En su trama, el caos comienza simplemente porque un adolescente adquiere una mascota nueva (una extraña criatura peluda, aparentemente inofensiva) y rompe las reglas de su cuidado: no alimentarla después de medianoche, no mojarlo y no exponerlos a la luz brillante.

3. “Black Christmas”

El atractivo de esta película slasher es simple y claro: un misterioso asesino se dedica a cazar a un grupo de jóvenes en temporada navideña, dentro de una sororidad universitaria.

La versión original de esta cinta es de 1974, pero hay un remake muy famoso de 2006 y otro de 2019.

4. “Krampus: el terror de la Navidad”

En diversas regiones alpinas, el Krampus es una figura demoníaca que sirve como contraparte de Santa Claus y cuya labor es castigar. En esta película de 2015, una familia se enfrenta a la criatura mitológica a partir del berrinche de un adolescente. Es una mezcla entre comedia y terror, que cuenta con la actuación de Toni Collette.

5. “À l'intérieur”

En plena Navidad, una viuda embarazada es acechada por una desconocida que llega de la nada a su casa y que, al parecer, quiere a su bebé. Esta película francesa de 2007 se caracteriza por sus imágenes fuertes y gore, por lo que es recomendable solo para quienes de verdad gustan del cine de terror.

6. “The children”

Es una cinta británica de 2008, cuya trama transcurre durante unas vacaciones navideñas en el campo. Aquí, inexplicablemente en los niños de una familia despierta un instinto asesino y lleno de crueldad, dirigido hacia los adultos.

7. “El nivel del pánico”

En esta película de 2007, la víspera de Navidad se convierte en puro miedo para una mujer que, tras quedarse a trabajar hasta tarde en la oficina, es encerrada en el estacionamiento del edificio por el guardia de seguridad (quien resulta ser un psicópata).

