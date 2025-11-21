Las 3 películas de anime que estaban disponibles en streaming y desaparecerán el próximo 30 de noviembre

Con el correr de los años y la expiración de los diversos contratos de licencia de contenidos o derechos adquiridos de determinadas franquicias de anime en Netflix, la plataforma suele excluir o eliminar ciertas películas o series de su catálogo. Así es el caso de Boku no Hero Academia.

La última temporada de Boku no Hero Academia fue incorporada a la plataforma en octubre de 2025, pero dirá adiós a la plataforma, al igual que las películas de la franquicia. Esto es lo que deben saber los fans del anime.

Boku no Hero Academia desaparece de Netflix el próximo 30 de noviembre

Los fans de la serie han apreciado el viaje de Izuku Midoriya hasta convertirse en uno de los mejores héroes del mundo. El desarrollo de este personaje se ha dado durante 8 temporadas y 4 películas.

Sin embargo, 3 películas de Boku no Hero Academia serán retiradas de Netflix:

Dos héroes

El despertar de los héroes

Misión mundial de héroes

Cada una de estas películas se pueden ver de manera individual sin haber visto las 8 temporadas del anime. Pero, si algún fanático del género quiere hacer un maratón de estos contenidos, debería apurarse porque tiene tiempo hasta el 30 de noviembre.

¿De qué se trata el anime Boku no Hero Academia?

Boku no Hero Academia trata sobre Izuku Midoriya: un niño sin superpoderes (Quirk) que vive en un mundo donde el 80% de la población los tiene. A pesar de su condición, sueña con ser un superhéroe como su ídolo, All Might. Luego de un encuentro fortuito, Izuku hereda el poder de All Might y entra en la Academia de Héroes U.A. para entrenar y enfrentarse a villanos.

A los que les gustó All Might, la película Dos héroes es ideal, ya que se centra en una misión en la que Deku une fuerzas con su mentor. En El despertar de los héroes, toda la clase de la U.A. debe defender a los habitantes de una isla de un grupo de villanos.

En Misión mundial de héroes, los aprendices de héroe se ponen serios para detener a unos terroristas. Cualquiera que sea la elección del espectador de la plataforma y el anime, la buena noticia es que las películas seguirán en streaming, pero en Amazon Prime Video.