La popular plataforma de streaming que suma 2 nuevos canales gratuitos para los fanáticos del anime

Con el objetivo de seguir sumando suscriptores y más usuarios, cada plataforma de streaming sigue apostando por mejorar sus servicios y catálogo de contenidos. Así es el caso de una firma que decidió darle una muy buena noticia a los fanáticos del anime .

La plataforma de streaming que incorporó 2 canales gratuitos de anime anunció que los mismos están disponibles para todos sus usuarios. Esto significa que se pueden consumir los contenidos sin costo adicional. En un presente donde cada vez más personas se suman a la tendencia de consumir este tipo de género de animación, la firma ha sorprendido con un catálogo de libre acceso. Conoce de qué se trata.

¿Cuáles son los 2 nuevos canales gratuitos de anime de la plataforma de streaming?

En medio de una apuesta que combina nostalgia y actualidad (ya que ofrece desde series icónicas que marcaron generaciones hasta producciones contemporáneas que lideran tendencias en el presente), Amazon Prime Video ha decidido incorporar 2 nuevos canales gratuitos de anime.

Estas 2 novedades son Anime Visión y Anime Classics. Dichos canales se traducen en propuestas para públicos distintos, de la mano de la firma española dueña de muchos títulos de animación japonesa: Selecta Visión.

¿Qué se puede ver en los nuevos canales gratuitos de anime?

Mientras el primero se centra en títulos actuales (pensados para quienes siguen de cerca los lanzamientos recientes y buscan series con estéticas más contemporáneas), el segundo canal reúne obras que forman parte de la historia del género. Este último es ideal para los nostálgicos y las nuevas generaciones que desean descubrir producciones icónicas que marcaron un antes y un después en la historia del anime.

Algunas series modernas que se destacan son Oshi no Ko, Steins;Gate y Tokyo Ghoul. Mientras que títulos como Yu Yu Hakusho y Ranma ½ encabezan la selección clásica del género.

Con estos canales, los fanáticos del anime tienen nuevas vías de acceso a producciones clásicas y actuales. Así es como esta plataforma pone en jaque a otras que siguen compitiendo por captar usuarios amantes del género de la animación japonesa.