Las 10 mejores cartas de Festival Brillante en Pokémon TCG Pocket

A partir de hoy puedes disfrutar de la nueva expansión que llega a Pokémon TCG Pocket. Su nombre es Festival Brillante y se centra en los populares Pokémon shiny y la región de Paldea. A continuación, te presentamos las diez mejores cartas de esta nueva expansión.

Las 10 mejores cartas en la expansión Festival Brillante en Pokémon TCG Pocket

Beedrill ex

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Este Pokémon tipo planta ya existía dentro del juego desde la expansión Genes Formidables. Este Pokémon puede inutilizar a los del oponente gracias a un efecto adicional, que descarta una energía al azar del Pokémon Activo del rival. Beedrill puede provocar que si el Pokémon activo del rival no tiene las energías suficientes para atacar, nunca las consiga, permitiendo que Beedrill ex cause daño.

Meowscarada

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Meowscarada es uno de los Pokémon que más terror podrá infundir, pues con su movimiento, Fighting Claws, puede infligir 130 puntos de daño a Pokémon ex por solo dos energías.

Charizard ex

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Esta nueva carta de Charizard ex tiene dos movimientos: Stoke que permite unirle al instante tres energías fuego desde la zona de energía, y Steam Artillery, que inflige 150 puntos de daño a cambio de tres energías fuego y dos de cualquier tipo.

Pikachu ex

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Pikachu ex regresa con esta expansión, con su movimiento Thunderbolt requiere tres energías eléctricas e inflige 150 puntos de daño, pero descarta todas las energías de este Pokémon.

Lucario ex

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Otro Pokémon que ya estaba en el juego y llega mejorado. Tiene un movimiento relativamente potente: Aura Sphere inflige 100 puntos de daño al Pokémon Activo del rival y además inflige 30 puntos de daño a un Pokémon en la banca de tu rival.

Clodsire de Paldea ex

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Este Pokémon es perfecto para un deck de tipo Oscuridad y que esté enfocado en envenenar al rival. Clodsire solo provoca 6 puntos de daño, pero sí el oponente está envenenado, hará 120 puntos de daño.

Grafaiai

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

La magia de este Pokémon está en usar su habilidad turno tras turno mientras permanece en la banca. Su habilidad te puede ayudar a mantener a tu oponente envenenado con solo lanzar una moneda.

Gholdengo

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Gholdengo, uno de los más populares, y el cual llega con todo lo necesario para convertirse en el mismo dolor de cabeza que Celebi ex pero en el tipo Metal.

Bibarel ex

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Bilbarel ex tiene 160 puntos de salud y puede mantenerse en el juego por mucho tiempo sin apoyo externo gracias a su único y potente movimiento: Carefree Press. Este ataque inflige 100 puntos de daño, a la vez que se cura a sí mismo 30 PS.

Reclutas del Team Rocket

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Por último, los reclutas del Team Rocket nos ayudarán a quitar una energía del Pokémon Activo del Rival con ayuda de una moneda que hay que lanzar hasta que obtengamos cruz. Por cada cara, una energía menos a tu rival.

