Los jugadores de Pokémon TCG Pocket descubrieron que eliminaron una función

La nueva actualización de Pokémon TCG Pocket, ‘Pugna espaciotemporal’ ya está disponible, pero no solo llegaron cartas y Pokémon nuevos, también se añadieron nuevas funciones como los intercambios. Estos no fueron los únicos cambios, hay uno en particular que no dejó muy felices a los jugadores, ya que Pokémon TCG Pocket eliminó la que era una de sus mejores funciones para conseguir cartas raras y poderosas.

¿Cuál es la función que eliminaron de Pokémon TCG Pocket?

Como la misma aplicación informó en las notas del parche, se hicieron cambios en la función de Elecciones Mágicas. Las notas no especificaban cuáles eran dichos cambios, hasta hace unas horas que los jugadores de hueso colorado se pusieron a examinar para descubrir lo que sucedía.

La comunidad descubrió que las God Packs ya no aparecen en las Elecciones Mágicas, salvo que sean tus amigos. Es decir, que si añades a alguien, solo podrás ver los sobres que abra tras agregarlo; lo malo es que ya no podrás ver God Packs de desconocidos.

Así es, hasta hace poco podías ver dentro de las Elecciones Mágicas los sobres que abrían todos los usuarios sin necesidad de que fueran parte de tus amigos. El costo a pagar por obtener la Elección Mágica dependía de las cartas dentro del sobre.

¿Por qué eliminaron la función de Pokémon TCG Pocket?

Probablemente, esto se debió a ciertos trucos que realizaban algunos de los usuarios que provocaban que se detonara con cierta frecuencia la advertencia sobre posibles baneos en el juego. También, parece ser un cambio que se necesitó hacer para fomentar a que los usuarios utilicen la nueva función de intercambios.

Por ahora la comunidad permanece dividida, pues hay a quienes no les molesta que la función desapareciera, y por el otro lado hay quien piensa que esta era la mejor función que podías encontrar en el juego.



