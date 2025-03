¡Un nuevo dolor de cabeza! Gholdengo es el Celebi ex tipo metal en Pokémon TCG Pocket

Llegó una nueva expansión a Pokémon TCG Pocket, Festival Brillante y con esta llegó un nuevo dolor de cabeza, Gholdengo.

La nueva expansión tiene muchas cartas interesantes para la batalla , por ejemplo, Lucario ex que no necesita demasiada energía para causar un daño importante a tu rival. Clodsire ex lleva los deck de veneno a otro nivel, haciendo que el oponente enloquezca. Como puedes ver, esta expansión trae varias cartas que pueden ser bastante agresivas en batalla; sin embargo, nada comparado con lo que se viene, así es, nos referimos a Gholdengo.

Todo sobre Gholdengo en Pokémon TCG Poket

Este Pokémon ya se ha convertido en una de las cartas más poderosas dentro de Pokémon TCG Pocket, ya que en teoría puede hacer daño infinito a tu oponente.

Tiene ataques muy similares a los que tiene Celebi ex, solo que en este necesitarás tres energías para poder usarlo. Con Gholdengo lanzarás una moneda por cada energía tipo metal que tenga equipada, y por cada cara que te salga, podrás infligir 50 de daño.

Gholdengo tiene 10 puntos menos que Celebi ex, es decir, 120 PS en total, pero tiene la ventaja de que no se trata de un Pokémon ex, lo que significa que no perderás dos puntos cuando lo derroten. Claro, no todo es perfecto. Este Pokémon tiene la desventaja de ser Fase 1, así que necesitas evolucionar antes de poder atacar y aprovechar todo su potencial. Otra “desventaja” es que necesitarás dos energías para retirarlo.

La estrategia a seguir con Gholdengo, es la misma que con Celebi ex, dejarlo en la banca hasta que acumule el mayor número de energías que te sean posibles antes de atacar. Esto también te dará el tiempo suficiente para evolucionar.

¿Ya te has enfrentado a este poderoso Pokémon en batalla o lo has utilizado contra tus rivales?

