Arma los mejores decks de Cintia en Pokémon TCG Pocket

Cada día, más personas juegan en Pokémon TCG Pocket y las partidas se vuelven más competitivas. Si tienes en tus manos la carta de Cintia, te decimos los poderosos decks que puedes armar con ella. El deck de Cintia es uno de los que causa más alto daño causa sin necesidad de lanzar monedas.

Esta carta la puedes conseguir dentro de los sobres de Palkia de la expansión Pugna Espaciotemporal. Otra forma de conseguirla en las elecciones mágicas gastando dos corazones.

¿Qué hace tan poderosa la carta de Cintia?

Cintia es una carta dentro del Pokémon TCG Pocket que te puede ayudar a potenciar el ataque de tu Garchomp o Togekiss con 50 puntos de daño adicionales durante un turno.

Si tú tienes en el juego un Togekiss, el cual provoca 60 puntos de daño con su primer ataque y de 120 en el siguiente, con la carta de Cintia podrías elevarlo hasta 170 puntos. Por el otro lado, Garchomp se vuelve más destructivo, pues su ataque pasa de tener 100 puntos de daño a 150 con la ayuda de Cintia.

El deck principal de Cintia en Pokémon TCG Pocket

Para que tengas éxito con este deck, recuerda que es muy importante conseguir la evolución de Gabite a Garchomp. Mientras más rápido aparezca en combate, mejor saldrá la estrategia para la que está construida este deck. Para agilizar su salida requerirán de Poké Ball, Investigación de Profesores y de Comunicación Pokémon.

Para que tengas el tiempo suficiente para conseguir a Garchomp deberás apoyarte en Druddigon. Puedes equipar a tu Druddigon con Casco dentado para tener una defensa resistente. A continuación te presentamos las cartas que requieres dentro del deck:



Cintia (2)

Gabite (2)

Garchomp (2)

Druddigon (2)

Poké Ball (2)

Investigación de Profesores (2)

Hoja (2)

Comunicación Pokémon (2)

Casco dentado (2)

Helio (2)

El deck de Togekiss y Cintia en Pokémon TCG Pocket

Si tienes a Togekiss y a Cintia y no has armado un deck estás perdiéndote de uno de los más increíbles que se convertirá en el terror de tus rivales, pues es capaz de derrotar rápidamente cartas EX.

Este deck es un poco más complicado que el anterior, pues la estrategia consiste en conseguir evolucionar a Togepi y luego a Togetic. Solo se necesitan dos energías para atacar, pero Togekiss debe atacar una vez por 60 de daño antes de empezar a hacer 120.

Estas son las cartas que necesitas:



Cintia (2)

Togepi (2)

Togetic (2)

Togekiss (2)

Druddigon (2)

Casco Dentado (2)

Investigación de Profesores (2)

Poké Ball (2)

Hoja (2)

Sabrina

Helio

¿Cuál de estos decks será el que vas a armar?

