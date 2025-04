Con la llegada de las expansiones a Pokémon TCG Pocket, aparecen nuevas combinaciones épicas de cartas que se vuelven en un verdadero dolor de cabeza para todos los jugadores. Festival Brillante no es la excepción, pues nos ha permitido experimentar con nuevas combinaciones de cartas.

Una de las nuevas barajas que llegaron para causar terror entre los jugadores es la que puedes armar con ayuda de Meowscarada y su particular habilidad. Este Pokémon, con su ataque de Garras Luchadoras combinado con Leafeon ex y su rayo solar, se puede aniquilar a cualquier Pokémon ex al momento.

Este deck es fácil de construir, a continuación te decimos qué es lo que necesitas.

Cómo armar el poderoso deck de Meowscarada en Pokémon TCG Pocket

Estas son las cartas que debes tener para armar el deck:



2X Eevee

2x Leafeon ex

2x Sprigatito

2x Floragato

2x Meowscarada

2x Erika

2x Capa Gigante

2x Rojo (Red)

2x Poké Ball

2x Investigación de Profesores: Profesor Oak

Con el ataque “Garras Luchadoras” de Meowscarada es la clave en este deck, pues aumenta en 70 PS su ataque al luchar contra un Pokémon ex. Su ataque sube así hasta 130 PS y si usas a Red, tu daño podría subir hasta 150 PS.

Si tu rival no cuenta con ningún Pokémon ex, puedes hacer uso de Leafeon ex. La evolución de Eevee puede cargarse de energía mucho más rápida gracias a la habilidad “Aliento del bosque”, lo que te permitirá arrollar con su Rayo Solar más rápido.

Recuerda que para el armado de este deck necesitas contar con diferentes cartas de distintas expansiones como Pugna Espacio Temporal, Luz Triunfal, Festival Brillante y Promo.

También te puede interesar: Este es todo el resumen de lo que se anunció en el Nintendo Switch 2 Direct