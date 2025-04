Reggaetón, urbano... ¿y qué más? ¿Qué escucha Saúl ‘Canelo’ Álvarez para entrenar?

Se sabe que sin música la vida sería un error y también es una gran herramienta para prepararse física y mentalmente. Pero, ¿te has preguntado qué escucha Saúl ‘Canelo’ Álvarez para entrenar? Te contamos todos los detalles.

¿Qué escucha Saúl ‘Canelo’ Álvarez para entrenar?

No hay un rincón del mundo que no haya escuchado sobre la exitosa trayectoria de Saúl ‘Canelo’ Álvarez’. Y es justamente por eso que hace tiempo se ventiló la que sería su playlist para entrenar. En ese momento nos enteramos que el reguetón es uno de sus géneros musicales preferidos. Sin embargo, también se dice que disfruta las baladas románticas de Luis Miguel y Joan Sebastian. Pero eso no es todo.

En distintas playlist del ‘Canelo’ que están en plataformas musicales, podemos encontrar temas de Rosalía, Ozuna, Anuel AA, Pitbull, Nicky Jam, Maluma y J Balvin. Sin lugar a dudas, el boxeador tapatío tiene ritmos y géneros para distintos momentos en su rutina.

Cabe mencionar que el boxeador de 34 años ha dejado claro en distintas ocasiones que suele poner música “para entrar en ambiente” antes de sus peleas, pero no tiene un tema predilecto para motivarse.

¿Qué artistas son amigos del ‘Canelo’?

Por su puesto que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se rodea de muchas figuras públicas. Entre ellos, se sabe que tiene una buena relación con algunos músicos famosos como Peso Pluma, Alejandro Fernández y J Balvin. Además, artistas de la talla de Carin León, Pepe Aguilar y Edwin Caz, han estado junto al boxeador mexicano en alguno de sus combates. Sin lugar a dudas, también formarían parte de la música que escucha el boxeador mexicano.

¿Dónde ver la pelea del ‘Canelo’ vs William Scull?

