Nos estamos aproximando a una nueva velada boxística de quien es para muchos el mejor pugilista que ha dado México. Ante este escenario surgen muchas dudas e interrogantes sobre su persona como también algunos datos curiosos. Y uno de ellos vamos a develarla y explicaremos por qué le dicen Canelo a Saúl Álvarez.

El boxeador a lo largo de sus varios años en el profesionalismo ha construido una trayectoria muy exitosa.

A partir de esto se ha ganado un lugar entre los boxeadores más destacados de nuestras tierras. Y a esto debemos agregarle que tiene 34 años y todavía algunos años como para seguir construyendo su estatus de leyenda.

Álvarez ha crecido en Guadalajara, ciudad de donde es oriundo, y en ella aprendió los gajes de su oficio a partir del fanatismo de sus hermanos por los guantes como también llegó a tener el apodo con el que es tan reconocido entre aficionados del boxeo como entre otras tantas personas curiosas del deporte.

¿Por qué le dicen Canelo a Saúl Álvarez? Saúl es mucho más reconocido como Canelo desde sus 13 años cuando comenzó a entrenar para 19 años después ser uno de los boxeadores más destacados del mundo.



En el momento en que arrancó la historia tenía como entrenador a José “El Chepo” Reynoso quien le puso Canelito debido al color de cabello del boxeador. Cuando creció quedó como Canelo y ha sido importante para crear su imagen por la cual es reconocido.



Canelo culpa a su hermano mayor de su apodo, pues por él le gustó el boxeo y por él llegó al gimnasio de “El Chepo”, donde pudo desarrollarse en sus inicios hasta que se convirtió en profesional y luego continuó esta trayectoria tan destacada que el sábado buscará construir otro capítulo importante dentro de muchas hazañas y victorias que lo han distinguido.

¿Cuándo es la pelea de Saúl "El Canelo" Álvarez?

¡No te pierdas este sábado 03 de mayo por todas las señales de TV Azteca la pelea del año!