Polémica en redes: personaje trans en serie coreana desata debate

El Juego del Calamar se ha consolidado como una de las series coreanas más exitosas a nivel mundial. Su trama intensa y temática única permitieron que conectara con una audiencia diversa, estableciendo un fenómeno global sin precedentes. Ante el anuncio de su segunda temporada, las expectativas llegaron hasta las nubes, pero eso no impidió que ya hayan surgido controversias antes de su estreno. Te contamos todos los detalles.

Hay polémica en redes sociales por personaje trans

Recientemente, la productora de la serie lanzó un video promocional donde parte del elenco habló sobre los personajes que interpretarán en esta nueva entrega. Fue en este contexto donde se reveló que el actor Park Sung-hoon dará vida a Hyun-Ju, un personaje trans.

Se trata de un ex soldado de las fuerzas especiales que decide participar en el juego."A pesar de que enfrenta prejuicios y situaciones difíciles, muestra una fuerza, una decisión y un liderazgo natural increíbles. A través de su resiliencia, rompe estereotipos y brilla como un personaje inspirador”, dijo

La noticia no tardó en generar reacciones en redes sociales, dividiendo opiniones entre los fans de la serie. Gran parte de la audiencia expresó su descontento, señalando que el papel debería haber sido interpretado por una mujer trans real en lugar de un actor cisgénero.

Los fans que criticaron esta decisión comentaron: "¿No podrían elegir a una mujer transgénero real... Esto me va a cabrear”, “Esta no es la forma en que se da representación... un hombre cis que finge ser parte de un grupo minoritario simplemente no me sienta bien, especialmente cuando podrían haber contratado a una actriz trans real”.

Muchos de los espectadores consideran que se perdió una gran oportunidad para dar espacio en la serie a un talento trans. Habrá que esperar al estreno de la temporada para ver cómo se desarrolla este personaje y si logra cumplir las expectativas tanto de quienes lo apoyan como de quienes lo cuestionan.

