Sedal® Luminous Fest: Una Experiencia Brillante y Fuera de Este Mundo

La Ciudad de México fue testigo de un evento lleno de luz, música y estilo con el Sedal® Luminous Fest, donde cientos de asistentes disfrutaron de una jornada inolvidable. Un montaje especial que simulaba el tablero de una nave espacial los transportó a un universo de brillo y diversión, conectando la belleza con la inspiración de una manera única.

Uno de los momentos más esperados fue el meet & greet con Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Durante el encuentro, Katya convivió con los asistentes y, en especial, con niñas pequeñas que sueñan con seguir sus pasos. Con palabras de aliento, las motivó a nunca rendirse, a creer en su versión más poderosa e imparable y a perseguir sus sueños sin miedo. Su presencia dejó una huella imborrable, recordándonos que el verdadero brillo viene de la confianza en uno mismo.

Además, Katya vivió la experiencia Sedal® en carne propia al ser peinada en vivo con la nueva línea Sedal® Luminous UV, que repara el cabello de los daños solares y lo deja hasta 5X más iluminado por 100 horas. Esta experiencia capturó la esencia del evento: celebrar la belleza y el empoderamiento en cada detalle.

Pero la diversión no se detuvo ahí. En la estación de peinados en vivo, los expertos asumieron el reto de transformar looks en menos de 15 minutos, demostrando cómo la innovación en cuidado capilar puede potenciar cualquier estilo. Mientras tanto, un DJ en vivo mantuvo la energía en lo más alto, creando el ambiente perfecto para que los asistentes disfrutaran de cada instante.

Para completar la experiencia, el evento ofreció deliciosas palomitas, algodones de azúcar y aguas frescas, añadiendo un toque dulce y refrescante a la jornada. Además, todos fueron invitados a compartir su vivencia en redes sociales a través de reels, historias y TikTok, mostrando sus momentos más brillantes del festival. Además, es importante mencionar que, el TikTok con más compartidos se llevará un increíble viaje a Cancún, llevando el brillo de Sedal® más allá del evento.

Antes de despedirse, Katya compartió una reflexión especial con las niñas presentes: Cuando era pequeña, evitaba usar vestidos o prendas femeninas, no porque no le gustaran, sino porque tenía una meta clara y temía que eso la hiciera ver menos fuerte. Hoy, sabe que no hay que elegir entre lo que eres y lo que quieres lograr, porque la verdadera fuerza viene de abrazar cada parte de ti. Con este poderoso mensaje, el Sedal® Luminous Fest no solo celebró la belleza, sino también la autenticidad y el poder de cada persona para brillar con luz propia.