Selena Gomez y todo lo que sabemos sobre su nuevo álbum ' I Said I Love You First’

Selena Gomez ya tiene 5 años dedicando su tiempo a su carrera como actriz, incluso muchos en el camino, pensaron que las obras musicales de la artista habían llegado a su fin. Sin embargo Benny Blanco la arrastró a crear un tema que le daría su nombre al nuevo disco de la cantante.

En diciembre del año pasado, Selena Gomez se comprometió con el productor musical Benny Blanco. Pues ahora la bonita pareja se unió para sacar el nuevo disco de la cantante, donde la primera canción es una oda al amor y su relación. La canción lleva por titúlo ‘I Said I love you First’ la cual le dio nombre a este nuevo disco de la artista.

Todo lo que sabemos sobre el nuevo álbum ' I Said I Love You First’ de Selena Gomez

La vida de Selena Gomez ha sido bastante complicada desde el 2013, cuando comenzó a sufrir varios problemas de salud mental y lupus. Sobre todo los se enfrento en númerosas ocasiones a los fans que no dejaban pasar la oportunidad de mencionar que es probable que en este nuevo disco la cantante tenga varias indirectas para su ex.

La canción que hace pensar que tiene un dedicatoria para Justin Biebier es ‘Young and Hotter’ than me’ donde Gomwez se mustra desconsolada y dolida. Esta canción cuenta la historia de un exmujeriego al que ella desearía “nunca haber amado”. “Todas las chicas en esta fiesta son más jóvenes y atractivas que yo. Odio lo que me he puesto, pero me odio más a mí misma por pensar que eras diferente”, reconoce en este tema.

A pesar de que Selena Gomez cerró ese capítulo en 2014, al menos de manera pública. Ahora en su misma canción titulada ‘Ojitos Tristes’. Aquí, ella conifieza que cayó una vez más en la tentación “una última vez": Curiosamente en el siguiente tema ‘Dont Wanna Cry’ aparece en escena Benny Blanco “Ahora encontré otra mano que sostener.

Poco a poco la temperatura va subiendo con el disco, con temas que se relaciónan con la pasión y la atracción sexual que existe entre la pareja. Las frases comienzan a subir de tono y jugar con la audiencia como cuando menciona: “No puedo esperar a sostenerlo, a sostener eso, grande, grande, duro...” luego hace una pequela pausa y termina de pronunciar “corazón”.

Sin duda Benny Blanco y Selena Gomez se divirtieron escribiendo mensajes ocultos y referencias en diferentes canciones dea la cantante. ¿Qué referencias encuentras?

