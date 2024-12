System of a Down anuncia gira 2025 ¿Vendrán a México?

¡Wake up! Pues sí, señoras y señores. Este 2024 ha sido épico en materia de conciertos: Madonna, Kendrick Lamar, Paul McCartney, Metallica y Lenny Kravitz, entre otros artistas internacionales, pisaron suelo azteca para hacernos vibrar con tremendos recitales. ¿Será que la tendencia se mantendrá para el 2025? Recientemente, System of a Down anunció una nueva gira y esto nos emociona a todos, pero... ¿cuándo estarán en México? Te contamos todos los detalles.

A Paris Hilton se le dificulta comprar los regalos de Navidad para sus hijos [VIDEO] A pesar de tener dinero de sobra, la empresaria y heredera, Paris Hilton, confiesa que tiene problemas para comprar los regalos de Navidad para hijos.

¿Cuando inicia la gira de System of a Down?



Hace algunas horas, la banda de metal progresivo anunció a través de sus redes oficiales una nueva gira que dará inicio el próximo 24 de abril de 2025 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, Colombia. Hasta ahora, se han anunciado siete fechas de la gira por Sudamérica.

¿Qué países incluye la gira de System of a Down por Sudamérica?



Si bien la próxima gira de System of a Down contempla siete fechas, serán cinco países los que vibrarán al máximo con Chop Suey!, Toxicity, Sugar y otros grandes éxitos. Este es el calendario oficial de la gira de System of a Down por Sudamérica en 2025:

24 de abril - Bogotá, Colombia - Estadio Nemesio Camacho El Campín

27 de abril - Lima, Perú - Estadio Nacional

30 de abril - Santiago, Chile - Parque Estadio Nacional

3 de mayo - Buenos Aires, Argentina - Estadio Vélez Sarsfield

6 de mayo - Curitiba, Brasil - Estadio Couto Pereira

8 de mayo - Río de Janeiro - Estadio Nilton Santos

10 de mayo - Sao Paulo - Allianz Parque

¿Vendrá a México System of a Down en 2025?



Como era de esperarse, el anuncio de la próxima gira de System of a Down por Sudamérica ha alborotado a todos los fans en México. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de que Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, tengan planes para dar conciertos en México durante 2025.

Pero no perdamos la esperanza, capaz que en una de esas se nos hace el milagro y ‘nos caen’ con teloneros de primer nivel como Korn, Deftones o algo así. ¡Dios, otra vez yo...!