Las escenas más perturbadoras del anime que no podrás olvidar

¿Cuántas veces no has escuchado decir que los contenidos animados son para niños? Con el tiempo, muchas películas o series de diferentes partes del mundo han demostrado que un producto animado no es sinónimo de “solo para niños”. Uno de los países que más lo deja en claro es Japón. En este país se producen más de 100 títulos de anime por año y gran parte del mercado es para un público maduro. Si bien, los animes son para diferentes tipos de públicos, la popularidad de los contenidos para mayores ha ido ganando fama y popularidad en el mundo, pues, tocan temas profundos con enfoques más oscuros y gráficos. Muchos de estos animes pueden tener escenas tan perturbadoras que son capaces de dejarte pensando por horas en lo que acabas de ver.

Las 7 escenas más perturbadoras del anime

Este top tiene algunas de las escenas más inquietantes y extrañas del mundo del anime, te advertimos que hay que tener un estómago muy fuerte para muchas de ellas.



La quimera de Nina y Alexander - Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Esta escena le robó el sueño a muchas personas. Se trata de una de las escenas más desgarradoras del anime, donde Shou Tucker combina a su hija Nina y su perro Alexander en una quimera viviente en nombre de la ciencia. Este acto inhumano es visualmente perturbador y altera tus emociones.

Ed y Al visitan a Tucker para conocer más sobre su trabajo, pero lo que él no sabía es que Ed se daría cuenta de que creó una quimera a partir de su hija Nina y su perro Alexander... #NormaComics #FMABrotherhood #EpicNormacomics pic.twitter.com/MNUhLB50LJ — NormaComics (@NormaComics) July 14, 2018 El eclipse - Berserk

Una de las escenas que más horror ha causado entre los espectadores ocurre en Berserk cuando Griffith sacrifica a sus amigos por poder. ¿El resultado?, una verdadera masacre y un ataque brutal a Casca frente a Guts. Es un momento que deja cicatrices emocionales en cualquiera que la vea.

Conejos asesinos - Blood-C

Un ejército de conejos gigantes destroza brutalmente a una ciudad entera, con escenas gráficas de desmembramiento y caos. Es una de las escenas más grotescas del anime.

La Tortura de Kaneki - Tokyo Ghoul

Yamori somete a Kaneki a un enorme tormento físico y psicológico. Esta escena incluye el momento en el que le clavan un ciempiés en su oído.

El ataque del Castillo de Hellsing - Hellsing Ultimate

Enfrentarse a Alucard en su forma más poderosa se convierte en un espectáculo aterrador, lleno de horror tanto psicológico, como visual. La escena refleja la naturaleza caótica y sangrienta de esta serie.

La Masacre de la Clase 3-3 - Another

Miedo desbloqueado. Una de las escenas más famosas entre los fanáticos del anime. En una escalera, un estudiante tropieza y cae, terminando con su paraguas atravesándole el cuello.

El Bombardeo de Hiroshima - Barefoot Gen

Un clásico que retrata el bombardeo atómico de Hiroshima de forma gráfica y realista, mostrando cómo los cuerpos de las víctimas se queman y deforman. Su impacto es aún mayor al estar basado en hechos reales.

Escena de la película “Barefoot Gen” de 1983, que muestra el bombardeo de Hiroshima. El film está basado en el manga de Keiji Nakazawa, superviviente de la explosión nuclear. https://t.co/InlVGLxPO6 — Elzo (@Elzo_) July 26, 2023

Estas escenas son ejemplos de cómo el anime puede abordar el horror y lo extraño desde perspectivas muy diferentes. ¿Quieres ampliar en algún detalle o añadir algún otro momento?

